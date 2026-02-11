Sinerovo prokletsvo kojem nema kraja?

11.02.2026
18:02
Komentari:0
Nema sumnje da je Janik Siner uz Karlosa Alkaraza najbolji teniser na svijetu, ali u jednom segmentu ipak ne pronalazi rješenje i još uvijek nema jasan plan.
Naime, tokom dosadašnje karijere nije uspio trijumfovati ni u jednom meču koji je trajao duže od tri sata i 50 minuta, a taj neugodni niz nastavljen je i nedavno u Melburnu.
Nakon četiri sata i devet minuta igre morao je priznati poraz Novaku Đokoviću, čime je još jednom potvrđeno da su dugi mečevi njegova slaba tačka.
Jedan od najtežih poraza Italijan je doživio u finalu Rolan Garosa prošle godine.
Ljubav i seks
Stručnjaci upozoravaju: Pravilo 24 sata nije za sve parove
Poslije gotovo pet i po sati velike borbe poklekao je protiv Alkaraza, u meču koji je bio među najzahtjevnijima u njegovoj karijeri.
Slična priča viđena je i ranije u Parizu, gdje je nakon više od pet sati igre izgubio od Daniela Altmajera.
Na US Openu 2022. godine takođe je poražen u još jednom epskom okršaju protiv Alkaraza, a i taj duel je potrajao više od pet sati.
Spisak neuspjeha u takozvanim maratonima tu, međutim, ne staje.
Siner je poraze u dugim i iscrpljujućim mečevima upisivao i protiv Aleksandra Zvereva u Njujorku, Danila Medvedeva na Vimbldonu te Stefanosa Cicipasa u Melburnu.
Na kraju, niko ne postavlja pitanje da li je Janik vrhunski teniser ili ne, nego šta se desi kada meč preraste u maraton, prenose Nezavisne novine.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu