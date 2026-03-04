Grčki fudbal zavijen je u crno: Umrla legenda Panatinaikosa

Legendarni stručnjak Vasilis Danijil preminuo je u srijedu ujutru u 88. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u istoriji tamošnjeg sporta.

Vasilis Danijil nije bio samo trener, već institucija grčkog fudbala. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla Atinu, ali i čitavu zemlju, a od njega se zvaničnim i emotivnim saopštenjem oprostio Panatinaikos, klub u kojem je doživeo zvijezdane trenutke.

"FK Panatinaikos izražava svoju tugu zbog gubitka kultnog Vasilisa Danijela. Njegov doprinos klubu i grčkom fudbalu bio je ogroman, a porodica Panatinaikosa se od njega oprašta sa poštovanjem i zahvalnošću. Izražavamo najiskrenije saučešće njegovoj familiji", navodi se u saopštenju atinskog velikana.

Danijil je na klupi "detelinara" sjedio u tri različita navrata, a statistika koju je ostavio iza sebe je prosto nevjerovatna. Vodio je tim na 161 utakmici i zabilježio čak 106 pobjeda, što ga svrstava u red najuspešnijih trenera u istoriji kluba.

Njegov mandat obilježilo je osvajanje "duple krune" 1991. godine, kada je Panatinaikos dominirao grčkim fudbalom, ali i veliki uspjeh na evropskoj sceni 1988. godine, kada je predvodio ekipu do četvrtfinala tadašnjeg Kupa UEFA.

Osim dubokog traga u Panatinaikosu, Danijil je bio i selektor reprezentacije Grčke u periodu od 1999. do 2001. godine.

Rođen je u Kavali, gdje je i počeo svoju igračku karijeru u lokalnom Iraklisu. Ipak, kopačke je "okačio o klin" veoma rano, pa se trenerskim poslom počeo baviti već u 34. godini. Tokom duge karijere vodio je brojne klubove, među kojima su Larisa, Ksanti, Olimpijakos Volos, Kastorija, Apolon Kalamarija i mnogi drugi, prenosi Telegraf.