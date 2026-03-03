Logo
Kan se prisjetio legendarnog gola: Nisam znao da nije dozvoljeno

Izvor:

ATV

03.03.2026

19:45

Кан се присјетио легендарног гола: Нисам знао да није дозвољено
Foto: Printscreen/Youtube

Legendarni njemački golman Oliver Kan podsjetio je na još legendarniju scenu iz svoje karijere kada je postigao gol rukom u protivničkom kaznenom prostoru, a nakon toga dobio crveni karton.

Golman njemačke reprezentacije i Bajerna jedna je od najkarakterističnijih igrača u istoriji fudbala. Tukao je protivničke igrače na terenu, ali i svoje. I to doslovno. Na kraju, malo direktnije nego Maradona, dao je gol rukom.

"Prije tačno 25 godina postigao sam svoj prvi i jedini profesionalni gol. Suprotno onome što sam vjerovao, golmanima nije dozvoljeno da loptu diraju rukom u oba kaznena prostora. Gol je poništen, a ja sam dobio crveni karton. Ipak, to mi je dalo legendarni status", napisao je Kan i podijelio legendarni snimak.

