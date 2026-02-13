Nadal digao Srbiju na noge izjavom o Đokoviću: Gotovo je

Traju velike rasprave među teniskim fanovim može li Novak Đoković do kraja karijere obogatiti svoju kolekciju trofeja na četiri najveća svjetska turnira, a ako može, koliko je još u stanju osvojiti naslova jer je ipak zagazio u 39. godinu.

Što se njegovih izgleda tiče, u njih ne vjeruje legendarni Rafael Nadal, koji je protiv Đokovića često bio u velikim mečevima.

Njegove riječi su najviše odjeknule u Srbiji.

"Gotovo je. Mislim da ne trebamo analizirati tenis samo na temelju toga ko pobjeđuje. Imao je priliku u Melburnu, a u ovoj fazi njegove karijere, da budem iskren, nije mu ostalo još puno šansi", rekao je Nadal.

Potom se naklonio Đokoviću zbog toga što se godinama drži u svjetskom vrhu.

"Osjećam se smirenije, bez bilo kakvih čudnih osjećaja. Moje vrijeme ovdje je završilo baš kako je i trebalo. Produžio sam karijeru duže nego što sam ikada mogao zamisliti. Sada sam potpuno sretan kada vidim svoje kolege kako postižu uspjehe i na neki način, uživam u njihovom uspjehu", otkrio je Nadal o tome kako se osjeća nakon što je 2024. godine završio bogatu karijeru.