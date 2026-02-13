Logo
Large banner

Nadal digao Srbiju na noge izjavom o Đokoviću: Gotovo je

Izvor:

ATV

13.02.2026

22:12

Komentari:

0
Надал дигао Србију на ноге изјавом о Ђоковићу: Готово је

Traju velike rasprave među teniskim fanovim može li Novak Đoković do kraja karijere obogatiti svoju kolekciju trofeja na četiri najveća svjetska turnira, a ako može, koliko je još u stanju osvojiti naslova jer je ipak zagazio u 39. godinu.

Što se njegovih izgleda tiče, u njih ne vjeruje legendarni Rafael Nadal, koji je protiv Đokovića često bio u velikim mečevima.

мајстор паркирања виб

Društvo

Evo koliko ćete platiti ako niste parkirali kako treba

Njegove riječi su najviše odjeknule u Srbiji.

"Gotovo je. Mislim da ne trebamo analizirati tenis samo na temelju toga ko pobjeđuje. Imao je priliku u Melburnu, a u ovoj fazi njegove karijere, da budem iskren, nije mu ostalo još puno šansi", rekao je Nadal.

Potom se naklonio Đokoviću zbog toga što se godinama drži u svjetskom vrhu.

Скупштина Бијељине о дугу пољопривредницима

Gradovi i opštine

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

"Osjećam se smirenije, bez bilo kakvih čudnih osjećaja. Moje vrijeme ovdje je završilo baš kako je i trebalo. Produžio sam karijeru duže nego što sam ikada mogao zamisliti. Sada sam potpuno sretan kada vidim svoje kolege kako postižu uspjehe i na neki način, uživam u njihovom uspjehu", otkrio je Nadal o tome kako se osjeća nakon što je 2024. godine završio bogatu karijeru.

Podijeli:

Tagovi :

Rafael Nadal

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Грчки тенисер причао о томе како се напио са Федерером и Надалом

Tenis

Grčki teniser pričao o tome kako se napio sa Federerom i Nadalom

5 h

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Tenis

U Dubaiju bez dvije najbolje teniserke svijeta

6 h

0
Ђоковић: Осјећам се као Грк

Tenis

Đoković: Osjećam se kao Grk

6 h

0
Арина Сабаленка поново мами уздахе: Опет је показала облине у бикинију!

Tenis

Arina Sabalenka ponovo mami uzdahe: Opet je pokazala obline u bikiniju!

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Nevjerica: Hitno zatražena provjera suđenja nakon poraza Partizana od Reala

22

59

Italijan gledao kako mu lopov iz BiH ulazi u kuću pa ga uvukao u klopku

22

55

Incident na Jadranu: Teretni brod udario u Titovu rezidenciju

22

50

Da li je grijeh prati veš na crveno slovo: Sveštenik riješio dilemu

22

44

Nutricionisti otkrili koja je najgora navika za metabolizam

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner