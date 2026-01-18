Kecmanović u suzama, otkrio tužne vijesti

Srpski teniser Miomir Kecmanović doživio je rano ispadanje sa Australijan opena, pošto je u prvom kolu poražen od Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

Nakon eliminacije sa prvog grend slem turnira u sezoni, Kecmanović je iznio tužne vijesti, dodatno bacivši sjenku na neuspješan nastup u Melburnu.

"Dao sam koliko sam mogao, sve od sebe. Žao mi je što nisam uspeo na kraju. Posle lošeg prvog seta sam pokazao dobru igru i energiju. On je posle servirao bolje, naročito u petom setu. Nažalost, završilo se tako", rekao je Kecmanović.

Od početka sezone je nanizao tri poraza, a sada je jasno zbog čega ne može da se fokusira na tenis i svoju igru.

"Tako je – kako je. Trenutno mi nije toliko tenis bitan trenutno. Igram koliko mogu".

Upitan da li želi da podeli šta je u pitanju, počeo je da plače.

"Za Božić sam izgubio baku, tako da – to je to", prenosi B92.

Vidio je jednu dobru stvar u ovom porazu i pojasnio kakav je plan za blisku budućnost.

"Jedino pozitivno je to što nisam odustao – ni u Adelejdu ni ovde. Barem sam se borio do kraja. Idem kući, pa je Monpelje", završio je srpski teniser.