Kecmanović u suzama, otkrio tužne vijesti

B92
18.01.2026
11:43
Srpski teniser Miomir Kecmanović doživio je rano ispadanje sa Australijan opena, pošto je u prvom kolu poražen od Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.
Nakon eliminacije sa prvog grend slem turnira u sezoni, Kecmanović je iznio tužne vijesti, dodatno bacivši sjenku na neuspješan nastup u Melburnu.
"Dao sam koliko sam mogao, sve od sebe. Žao mi je što nisam uspeo na kraju. Posle lošeg prvog seta sam pokazao dobru igru i energiju. On je posle servirao bolje, naročito u petom setu. Nažalost, završilo se tako", rekao je Kecmanović.
Od početka sezone je nanizao tri poraza, a sada je jasno zbog čega ne može da se fokusira na tenis i svoju igru.
"Tako je – kako je. Trenutno mi nije toliko tenis bitan trenutno. Igram koliko mogu".
Upitan da li želi da podeli šta je u pitanju, počeo je da plače.
"Za Božić sam izgubio baku, tako da – to je to", prenosi B92.
Vidio je jednu dobru stvar u ovom porazu i pojasnio kakav je plan za blisku budućnost.
"Jedino pozitivno je to što nisam odustao – ni u Adelejdu ni ovde. Barem sam se borio do kraja. Idem kući, pa je Monpelje", završio je srpski teniser.
