Alkaraz pred kamerama morao da objasni zašto je uručio otkaz legendi

Karlos Alkaraz ima šest grend slem pehara, ali na Australijan openu igra dosta loše. Najbolji rezultat na prvom grend slemu sezone mu je plasman u četvrtfinale. Tu ga je 2024. godine zaustavio Saša Zverev, dok je prošle godine izgubio od povređenog Novaka Đokovića. Pred start nove sezone španski teniser šokirao je sve kad je saopštio da je prekinuo saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom. Upravo je to bila jedna od glavnih tema na prvoj konferenciji u Melburnu.

"Sastavili smo tim koji je u stvari isti kao prošle godine, samo bez Huankija. Donijeli smo odluku zajedno i imam puno povjerenje u ljude koju sa mnom. Treniramo dobro, osjećam se dobro i uzbuđen sam što počinjem turnir sa ovim timom", počeo je Alkaraz.

Tvrdi da je odluka donijeta u prijateljskom duhu, mada tako ne djeluje po izjavama Ferera.

🗣️ Alcaraz habla por primera vez sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero



"Fue una decisión interna, de nosotros", asegura el número uno mundial durante su rueda de prensa en el #AusOpen pic.twitter.com/ocSpMbk5fD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 16, 2026

"Donijeli smo zajedničku odluku o prekidu saradnje. U životu postoje poglavlja koja morate da zatvorite i osjetili smo da je pravo vrijeme. Veoma sam mu zahvalan na ovih sedam godina. Imao je ogromne zasluge za to što sam postao igrač kakav sam danas. Mnogo sam naučio. Ali, obojica smo odlučili da stavimo tačku na poglavlje. I dalje smo prijatelji, imamo sjajan odnos, samo smo odlučili da krenemo različitim putevima."

"Karlose, da li se pita tvoja porodica?"

Tvrdi da se u načinu pripreme za turnir ništa nije promenilo i da je plan isti i pred Australijan open i bez Ferera.

"Ne, nema nekih velikih promena. Fokusirani smo na stvari koje moramo da unapredimo u odnosu na prethodnu sezonu. Kao što sam rekao, praktično je isti tim kao prošlogodišnji, samo jedna osoba nedostaje. Sve ostalo je isto. Nije bilo promjena u rutini, plan je isti, samo smo popravili neke određene detalje."

Dosta spekulacija u medijima je bilo da Alkaraz nije donio odluku o prekidu saradnje sa Fererom, već da je to bila odluka njegove porodice. Tačnije njegovog oca. To su ga i pitali na konferenciji, da li je odlučio on ili familija?

"To je interna stvar. Odluka je donijeta zajedno. U timu u kom su profesionalci i osobe koje su tako bliske, nijedna odluka se ne donosi bez razgovora sa svima. Riješili smo to unutar tima, uradili smo to na taj način, zajedno i prirodno", zaključio je Alkaraz.