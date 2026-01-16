Logo
Evo zašto najprovokativniju teniserku svijeta nećemo gledati na AO

Ево зашто најпровокативнију тенисерку свијета нећемо гледати на АО
Foto: Instagram/Oceane_Dodin

Dok se teniska elita okuplja u vrelom Melburnu spremajući se za prvi Grend slem sezone, jedna od najatraktivnijih teniserki na turu, Francuskinja Oušn Dodin, ove godine neće biti dio spektakla u Australiji.

Umjesto sunčanog Melburn parka, Oušn se trenutno nalazi u Mančesteru. Zbog drastičnog pada na WTA listi, gdje trenutno zauzima 824. poziciju, Francuskinja je primorana da se kroz manje turnire vraća u vrh. Trenutno se bori za plasman u polufinale turnira u engleskom gradu, daleko od glamura Grend slema.

Međutim, ako je suditi po društvenim mrežama, Oušn ne gubi samopouzdanje. Dok njene koleginice treniraju na "Rod Lejver areni", ona je "zapalila" internet jednom fotografijom.

Pozirajući u izazovnoj kombinaciji - kožnom šortsu i visokim čizmama - posebnu pažnju privukao je njen top sa natpisom "OnlyFans". Podsjetimo, ona je nedavno povećala grudi i otvorila nalog na ovoj platformi.

Ovim stajlingom je još jednom potvrdila titulu jedne od najzgodnijih teniserki, a brojni fanovi u komentarima ne kriju razočaranje što je neće gledati na malim ekranima tokom Australijan opena.

