Srbi saznali prve rivale na Australijan openu: Đoković na Španca u prvom kolu

Novak Đoković, 24-struki grend slem šampion, i Janik Siner našli su se u istoj polovini žrijeba za singl na Australijan openu, koji je objavljen u četvrtak.

Prvi rival srpskog asa biće Španac Pedro Martinez. Ukoliko preskoči prvu prepreku čeka ga bolji iz duela između Terensa Atmana (Francuska) i kvalifikanta, dok bi u trećem kolu mogao da ide na Brendona Nakašimu (Amerika), Roberta Bautistu Aguta (Španija) ili Botika van de Zandšulpa (Holandija).

Prema projektovanom žrijebu, rival u osmini finala mogao bi da mu bude Jakub Menšik (Češka), Talon Grikspor (Holandija), a tu je i "mina" u vidu Huberta Hurkača (Poljska) koji je blistao na Junajted kupu.

Ako sve bude išlo po planu, potencijalni rival u četvrtfinalu mogao bi da mu bude Tejlor Fric (Amerika), Lorenco Museti (Italija), Stefanos Cicipas (Grčka), Jiri Lehečka (Češka), a tu je i Bugarin Grigor Dimitrov.

U međuvremenu, svjetski broj 1 Karlos Alkaras nalazi se u istoj polovini žrijeba kao i prošlogodišnji finalista Aleksander Zverev.

Dvadesetdvogodišnji Španac, koji ima za cilj da osvoji svoju sedmu grend slem titulu i kompletira karijerni Grend slem, turnir započinje protiv domaćeg predstavnika Adama Voltona.

Rekorder sa 10 titula na Australijan openu, Đoković, i dvostruki uzastopni šampion Siner mogli bi da se sastanu u spektakularnom polufinalu prvog grend slema u sezoni.

Đoković (38) juri svoju 25. grend slem titulu, čime bi se izdvojio ispred Margaret Kort i postao rekorder po broju osvojenih grend slem titula u singlu u istoriji tenisa.

Siner, koji je postavljen za drugog nosioca, nastoji da osvoji treću uzastopnu titulu u Melburn parku i ukupno petu grend slem titulu.

Šta čeka ostale Srbe?

Miomir Kecmanović (59) je za prvog rivala dobio Tomasa Martina Ećeverija, 61. na svijetu iz Argentine, koga je savladao samo jednom u tri međusobna okršaja.

I Hamad Međedović (96) će na startu AO igrati protiv jednog Argentinca, prvi put snage će odmjeriti sa Marjanom Navoneom (74).

Lasla Đerea (91) čeka, bar na papiru, najveći izazov – šampion iz 2014, ali sada već 40-godišnji Stanislas Vavrinka.

A najzvučnijeg rivala dobila je Olga Danilović (68), kojoj je prva prepreka legendarna Amerikanka Venus Vilijems (145), dvostruka finalistkinja ovog turnira.

Venus ima 45 godina.