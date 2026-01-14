Logo
Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

14.01.2026

12:38

Jedinstven događaj pod nazivom 1 point slam na Australijan Openu je u toku. Organizatori su najavili fenomenalno takmičenje u kom je svaki meč završen nakon samo jednog poena, a profesionalci ukrštaju koplja sa amaterima.

Takmičenje je i započeto ove srijede, a sa turnira je ispao Janik Siner! Format kaže da ko osvoji jedan poen prolazi dalje, a pobjednik turnira na kraju osvaja nagradu od 600.000 evra, odnosno milion australijskih dolara.

Na početku okršaja igraju se "papir, kamen, makaze", kako bi se odredilo ko servira, a Sineru se dogodilo nešto nezamislivo u drugom kolu. On je zbog promašenog servisa poražen i već je ispao!

Džordan Smit je prošao u naredno kolo tako što je rival propustio da prebaci lopticu na startu preko mreže, pa je amaterski šampion Novog Južnog Velsa imao šta i da slavi.

- Ne vjerujem da je tako, ali stvarno je kul - rekao je Smit poslije meča, a Siner je istakao da mu je drago što je Australijanac ostao i dalje na turniru.

Inače, malo je falilo i da Srbin Petar Jović prođe dalje protiv Danila Medvedeva, ali njegov tviner nije uspio protiv Rusa, koji je ostao u čudu.

