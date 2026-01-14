Logo
Problemi pred Australijan open: Novak Đoković na treningu izdržao samo 12 minuta

Blic

14.01.2026

08:48

Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

Srpski teniser Novak Đoković otkazao je trening na Australijan openu poslije samo 12 minuta i zabrinuo je svoje navijače.

Znamo da je Đoković prvo otkazao učešće na turniru u Adelejdu, koji je trebalo da igra prije pohoda na 25. grend slem, dok očigledno te probleme nije prevazišao ni po dolasku u Melburn.

Turnir počinje u ned‌jelju, a Novak Đoković je prvo za sparing-partnera imao Jiržija Lehečku, gd‌je se igralo u laganom ritmu, da bi se potom vratio na teren broj “10” na drugu seansu u pet popodne po lokalnom vremenu.

Taj trening trajao je 12 minuta i zapravo je tokom njega Miljan Amanović, kum i fizioterapeut, masirao Novakov vrat. Nije to naročito neuobičajeno, ali je d‌jelovalo da postoje bolovi kod srpskog tenisera i da je zbog toga ranije nego što je očekivano napustio trening.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak Đoković nije ni izašao na teren da udara lopticu, a već je ispisao istoriju

Na sve to, Đoković je zapravo sve vrijeme razgovarao sa svojim timom, da bi se potom obukao i otišao. Da li je postojao neki problem ili ne, saznaćemo tek kada se obrati, ali ima pozitivnih signala.

Poslije ovog prekida treninga, Novak Đoković je izašao na teren protiv Danila Medvedeva, gd‌je nije pokazivao da ima probleme.

Novak Đoković je treći nosilac na ovogodišnjem Australijan openu gd‌je će probati da napadne svoj 25. grend slem, ujedno 11. u Melburnu. Prošle sezone ispao je u polufinalu, odnosno predao je Aleksandru Zverevu zbog povrede poslije prvog seta, dok se nadamo da ovog puta neće imati fizičkih poteškoća, prenosi Mondo.

To je ipak doduše neizvjesno u njegovim godinama i znamo da Đoković sve češće mora da pauzira zbog povreda, tako da bi za njega idealno bilo kada bi bar na startu turnira dobio lakše rivale. Saznaće ih 15. januara na žrebu.

Novak Đoković

tenis

Australijan open

