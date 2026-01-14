Problemi pred Australijan open: Novak Đoković na treningu izdržao samo 12 minuta

Srpski teniser Novak Đoković otkazao je trening na Australijan openu poslije samo 12 minuta i zabrinuo je svoje navijače.

Znamo da je Đoković prvo otkazao učešće na turniru u Adelejdu, koji je trebalo da igra prije pohoda na 25. grend slem, dok očigledno te probleme nije prevazišao ni po dolasku u Melburn.

Turnir počinje u ned‌jelju, a Novak Đoković je prvo za sparing-partnera imao Jiržija Lehečku, gd‌je se igralo u laganom ritmu, da bi se potom vratio na teren broj “10” na drugu seansu u pet popodne po lokalnom vremenu.

🇨🇦✍️@DjokerNole returned to Court 10 for a 2nd session at 5 p.m.



It lasted just … 12 minutes.



A chunk of that time was taken up with the Serb having his neck manipulated by his trainer. He had all his knuckles and even his thumb just DUG in there. It looked pretty painful." pic.twitter.com/pgfrS2JiWI — TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) January 14, 2026

Taj trening trajao je 12 minuta i zapravo je tokom njega Miljan Amanović, kum i fizioterapeut, masirao Novakov vrat. Nije to naročito neuobičajeno, ali je d‌jelovalo da postoje bolovi kod srpskog tenisera i da je zbog toga ranije nego što je očekivano napustio trening.

Tenis Novak Đoković nije ni izašao na teren da udara lopticu, a već je ispisao istoriju

Na sve to, Đoković je zapravo sve vrijeme razgovarao sa svojim timom, da bi se potom obukao i otišao. Da li je postojao neki problem ili ne, saznaćemo tek kada se obrati, ali ima pozitivnih signala.

Fun practice point between Djokovic and Medvedev. pic.twitter.com/EIb2iZrfsc — The Big Three (@Big3Tennis) January 14, 2026

Poslije ovog prekida treninga, Novak Đoković je izašao na teren protiv Danila Medvedeva, gd‌je nije pokazivao da ima probleme.

Novak Đoković je treći nosilac na ovogodišnjem Australijan openu gd‌je će probati da napadne svoj 25. grend slem, ujedno 11. u Melburnu. Prošle sezone ispao je u polufinalu, odnosno predao je Aleksandru Zverevu zbog povrede poslije prvog seta, dok se nadamo da ovog puta neće imati fizičkih poteškoća, prenosi Mondo.

To je ipak doduše neizvjesno u njegovim godinama i znamo da Đoković sve češće mora da pauzira zbog povreda, tako da bi za njega idealno bilo kada bi bar na startu turnira dobio lakše rivale. Saznaće ih 15. januara na žrebu.