Новак Ђоковић није ни изашао на терен да удара лоптицу, а већ је исписао историју

Извор:
Телеграф
13.01.2026
07:58
Коментари:0
Ова 2026. година тек што је почела, а Новак Ђоковић је већ успио да задиви тениски свијет - и то без одиграног минута!
Најбољи тенисер у историји одлучио је да прескочи уводне турнире, повукао се са Аделејда како би сачувао снагу, али његово одсуство није спречило неизбјежно: нови упис у књиге рекорда.
Вјеровали или не, Новак је достигао невјероватну цифру од 1.000 узастопних недјеља у ТОП 40 на АТП листи!
Овај податак звучи готово нестварно и свједочи о константности каква се у модерном спорту не виђа. Док су други падали, враћали се, или одлазили у пензију, Новак је био ту – у самом врху, пуних 20 година!
Да би се схватила величина овог подвига, морамо се вратити у прошлост. Све је почело у прољеће 2006. године. Тада је 19-годишњи Новак, голобради младић жељан доказивања, ушао у најбољих 40 на свијету након свог првог четвртфинала на Ролан Гаросу.
Са 38 година на леђима, Новак је и даље страх и трепет за ривале. Тренутно заузима 4. мјесто на АТП листи, одмах иза Карлоса Алкараза, Јаника Синера и Александра Зверева.
Док су други јурили поене на старту сезоне - Данил Медведев је освојио Бризбејн, а Александер Бублик подигао пехар у Хонг Конгу - Новак мудро чува енергију. Његов циљ је јасан: Мелбурн и Аустралијан Опен.
Након што је у 2025. години стигао до четири Гренд слем полуфинала, Ђоковић у Аустралију стиже са јасном намјером да освоји историјску 25. ГС титулу и још једном запуши уста критичарима.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму