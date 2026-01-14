Tadić: Cerić Bošnjacima saopštio istinu - ono što oni nazivaju "bosanskom crkvom" je pravoslavna crkva u srednjovjekovnoj Bosni

Sigurno je da od Mustafe Cerića nikada ne bismo mogli očekivati da direktno opovrgne falsifikate istorije i da današnjim Bošnjacima saopšti istinu o tome na šta se zapravo odnosi narativ o postojanju "bosanske crkve", rekao je pravnik Ognjen Tadić.

Ipak, kako ističe Tadić, prijatno iznenađuje njegovo javno obraćanje u kome nedvosmisleno razjašnjava da je to što se među Bošnjacima naziva srednjovjekovna "bosanska crkva" zapravo pravoslavna crkva u srednjovjekovnoj Bosni.

Mustafa Cerić: Bosanska pravoslavna crkva, kao legitimni nasliednik bosanske autokefalne duhovnosti (SB, 9. 1. 2026.)



- Zaista ne znam da li je Cerićeva potreba da ovo kaže posljedica njegovih godina i potrebe da se rastereti institucionalizovanih laži, te da višedecenijski teret skine sa sopstvene duše, ali je njegova izjava, bez obzira na to što je data u nakaradnom kontekstu, vrijedno priznanje da je istorija koja se uči u Federaciji BiH zapravo falsifikovana - napisao je Tadić na Iksu.

Ističe da ovo priznanje ima još veći značaj, jer dolazi od čovjeka koji je sa važnih društvenih pozicija mogao uticati da se stvori postojeći falsifikovani narativ o istoriji ovog prostora.