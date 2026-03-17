Karan: Neće proći nikakvi udari na institucije Srpske

SRNA

17.03.2026

12:04

Синиша Каран
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da će nova vlada Srpske, predvođena premijerom Savom Minićem, i dalje biti stabilna i podržana od srpskog naroda uprkos pokušajima određenih zapadnih, unutrašnjih i drugih faktora da Republiku Srpske proglase i učine nestabilnom.

Karan je rekao novinarima u Banjaluci da će se Srpska ozbiljno suprotstaviti svim nelegitimnim i nelegalnim odlukama uzurpatora Kristijana Šmita, kojeg Srpska ne priznaje.

"Naši građani u pogledu zastupanja interesa Republike Srpske mogu biti sigurni. Neće proći nikakvi udari na institucije Srpske. Naše nadležnosti biće i dalje usmjerene na dobrobit Srpske i učinićemo je još snažnijom, ekonomski, bezbjedno i na svaki način", naglasio je Karan.

On je naveo da će u interesu građana i sa njegove strane biti ojačan legalitet i legitimitet Vlade Srpske.

"To pokazuje našu snagu, stabilnost i otpor svima koji su protiv Republike Srpske. Nova vlada Srpske biće stabilna vlada kontinuiteta i imaće podršku naroda", poručio je Karan i ponovo pozvao srpske političke i druge faktore u BiH na jedinstvo u interesu Srba.

On je rekao da očekuje od poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske punu podršku novoj vladi Save Minića.

