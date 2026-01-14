Logo
Olga Danilović se plasirala u četvrtfinale

14.01.2026

13:09

Олга Даниловић се пласирала у четвртфинале
Foto: Tanjug/AP

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u australijskom gradu Hobart, nakon današnje pobjede Amerikanke Pejton Stirns.

Danilovićeva je bila bolja od Stirnsove po setovima 7:6 /7:2/, 6:1, u meču koji je trajao sat i 58 minuta.

Danilovićeva je 68. teniserka svijeta, dok se Stirnsova nalazi na 67. mjestu VTA liste.

Srpska teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv Antonije Ružić iz Hrvatske.

VTA turnir u Hobartu igra se za nagradni fond od 283.347 dolara.

Tag:

Olga Danilović

