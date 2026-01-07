Nevjerovatno! Teniserka nije znala ni sa koje strane treba da servira

Nesvakidašnji teniski meč viđen je na Čelendžeru u Najrobiju, gd‌je su snage odmerile Hadžar Abdelkader i Lorena Šedel.

Egipćanka je dobila specijalnu pozivnicu za nadmetanje u Keniji, ali iz ove perspektive nije jasno zašto. Brzo je Abdelkader postala viralna, ali ne po dobrom.

Malo je reći da video zapis sa njihovog susreta svjedoči o amaterskom nivou egipatske teniserke, jer zasigurno i na tom nivou ima igračica koje bi pružile bolja izdanja.

Zapravo, izgledalo je kao da je prvi put uzela reket u ruke.

Abdelkader nije znala ni sa koje strane treba da servira, a na kraju je napravila čak 20 duplih servis grešaka.

Meč je izgubila rezultatom 6:0, 6:0, ali je samo nejasno kako je ovaj susret trajao 38 minuta, piše B92.

Iako je riječ "samo" o Čelendžeru, ovakav nastup je jednostavno nedopustiv.