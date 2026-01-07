Nevjerovatno! Teniserka nije znala ni sa koje strane treba da servira

Izvor:
Nesvakidašnji teniski meč viđen je na Čelendžeru u Najrobiju, gdje su snage odmerile Hadžar Abdelkader i Lorena Šedel.
Egipćanka je dobila specijalnu pozivnicu za nadmetanje u Keniji, ali iz ove perspektive nije jasno zašto. Brzo je Abdelkader postala viralna, ali ne po dobrom.
Malo je reći da video zapis sa njihovog susreta svjedoči o amaterskom nivou egipatske teniserke, jer zasigurno i na tom nivou ima igračica koje bi pružile bolja izdanja.
Zapravo, izgledalo je kao da je prvi put uzela reket u ruke.
Abdelkader nije znala ni sa koje strane treba da servira, a na kraju je napravila čak 20 duplih servis grešaka.
Meč je izgubila rezultatom 6:0, 6:0, ali je samo nejasno kako je ovaj susret trajao 38 minuta, piše B92.
Iako je riječ "samo" o Čelendžeru, ovakav nastup je jednostavno nedopustiv.
PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU— Lorena Popa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026
