Logo
Large banner

Nevjerovatno! Teniserka nije znala ni sa koje strane treba da servira

Izvor:

B92

07.01.2026

17:49

Komentari:

0
Тениски рекет
Foto: Pixabay

Nesvakidašnji teniski meč viđen je na Čelendžeru u Najrobiju, gd‌je su snage odmerile Hadžar Abdelkader i Lorena Šedel.

Egipćanka je dobila specijalnu pozivnicu za nadmetanje u Keniji, ali iz ove perspektive nije jasno zašto. Brzo je Abdelkader postala viralna, ali ne po dobrom.

Malo je reći da video zapis sa njihovog susreta svjedoči o amaterskom nivou egipatske teniserke, jer zasigurno i na tom nivou ima igračica koje bi pružile bolja izdanja.

Zapravo, izgledalo je kao da je prvi put uzela reket u ruke.

Abdelkader nije znala ni sa koje strane treba da servira, a na kraju je napravila čak 20 duplih servis grešaka.

Meč je izgubila rezultatom 6:0, 6:0, ali je samo nejasno kako je ovaj susret trajao 38 minuta, piše B92.

Iako je riječ "samo" o Čelendžeru, ovakav nastup je jednostavno nedopustiv.

Podijeli:

Tag:

teniserka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Новак Ђоковић поново помјерио границе и исписао историју

Tenis

Novak Đoković ponovo pomjerio granice i ispisao istoriju

1 d

3
Ђоковић и Јамал

Tenis

Lamin Jamal ispoštovao Novaka Đokovića

1 d

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Tenis

Novak Đoković ne igra za Srbiju u Dejvis kupu

2 d

4
Новак Ђоковић учио познату љепотицу како да удара форхенд

Tenis

Novak Đoković učio poznatu ljepoticu kako da udara forhend

5 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Fico: Nijedan slovački vojnik neće ići u Ukrajinu

20

42

Ovu naviku trebate izbjegavati na Božić

20

26

Jezivi detalji pucnjave: Sa drugom namjeravao da ubijaju redom u kućama

20

12

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

19

58

U ovom gradu traže 100 ljudi za hitno čišćenje snijega: Zarada za zimski haos

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner