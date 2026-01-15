Đoković se oglasio zbog amatera koji je pobijedio Janika Sinera i osvojio "Grend slem" u Australiji

Izvor:
Srpski teniser Novak Đoković uveliko je u Australiji gdje se priprema za Australijan open. On je morao trening da prekine poslije samo 12 minuta, ali sada se već nalazi na terenu i igra egzibicioni meč sa Frensis Tijafoom, dok se tokom istog oglasio i zbog Džordana Smita.
Samo dan ranije, odnosno, 24 sata pre meča između Đokovića i Tijafoa je odigran i “Jedan poen Slem” u Australiji turnir gde su igrali profesionalci i amateri, muškarci i žene, a gdje se igrao samo jedan po meču!
The 10-time champ joins in on the praise for Jordan Smith👏@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/UviU9BfV0o— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2026
Ovdje je uspio da slavi Džordan Smit, koji je postao prvi čovjek koji je osvojio ovaj tip turnir, a kući je otišao sa milion dolara više. On je oduševio mnoge na turniru, na svom putu do titule je izbacio i Janika Sinera…
Sada se zbog njega oglasio i Novak Đoković, koji je nakratko prekinuo meč sa Tijafoom zbog toga.
Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji
– Vidio sam da ljudi sjede sa strane i da uživaju. Koliko divno veče za Džordana Smita. Hajde, aplauz za njegove partije protekle večeri. Nevjerovatno – poručio je kratko Novak Đoković, a publika je potom Smita pozdravila i aplauzom, prenosi Telegraf.
