Đoković se oglasio zbog amatera koji je pobijedio Janika Sinera i osvojio "Grend slem" u Australiji

Izvor:

B92

15.01.2026

08:56

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Srpski teniser Novak Đoković uveliko je u Australiji gd‌je se priprema za Australijan open. On je morao trening da prekine poslije samo 12 minuta, ali sada se već nalazi na terenu i igra egzibicioni meč sa Frensis Tijafoom, dok se tokom istog oglasio i zbog Džordana Smita.

Samo dan ranije, odnosno, 24 sata pre meča između Đokovića i Tijafoa je odigran i “Jedan poen Slem” u Australiji turnir gde su igrali profesionalci i amateri, muškarci i žene, a gd‌je se igrao samo jedan po meču!

Ovd‌je je uspio da slavi Džordan Smit, koji je postao prvi čovjek koji je osvojio ovaj tip turnir, a kući je otišao sa milion dolara više. On je oduševio mnoge na turniru, na svom putu do titule je izbacio i Janika Sinera…

Sada se zbog njega oglasio i Novak Đoković, koji je nakratko prekinuo meč sa Tijafoom zbog toga.

siner

Tenis

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

– Vidio sam da ljudi sjede sa strane i da uživaju. Koliko divno veče za Džordana Smita. Hajde, aplauz za njegove partije protekle večeri. Nevjerovatno – poručio je kratko Novak Đoković, a publika je potom Smita pozdravila i aplauzom, prenosi Telegraf.

