Pušteni nalozi: Po 1.000 KM za skoro 1.300 novorođenčadi

Isplata podrške za novorođenu djecu u FBiH pokrenuta je danas, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je naloge za jednokratnu novčanu pomoć od po 1.000 KM za ukupno 1.283 djece rođene tokom 2025. godine.

Iz Ministarstva je saopšteno da se isplata podrške za novorođenu djecu realizuje putem aplikacije e-porodilja, kroz koju se vrši prijava i obrada zahtjeva za ostvarivanje ovog prava.

Prema zvaničnim podacima, trenutno su evidentirane još 842 prijave koje nisu obuhvaćene današnjom isplatom.

Od tog broja, 215 prijava čeka verifikaciju, 196 je vraćeno na dopunu dokumentacije, dok je 431 prijava registrovana bez daljih koraka u postupku.

Kako navode administratori sistema, u ovoj grupi se uglavnom radi o zaostalim prijavama iz ranijih godina, kao i o prijavama iz 2026. godine koje su podnesene bez stvarnog pravnog osnova.