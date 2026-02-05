Logo
Pušteni nalozi: Po 1.000 KM za skoro 1.300 novorođenčadi

ATV

05.02.2026

13:46

Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади
Foto: Pixabay

Isplata podrške za novorođenu djecu u FBiH pokrenuta je danas, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pustilo je naloge za jednokratnu novčanu pomoć od po 1.000 KM za ukupno 1.283 djece rođene tokom 2025. godine.

Iz Ministarstva je saopšteno da se isplata podrške za novorođenu djecu realizuje putem aplikacije e-porodilja, kroz koju se vrši prijava i obrada zahtjeva za ostvarivanje ovog prava.

ОЈТ Бијељина

Hronika

Tužilaštvo se oglasilo o zapljeni veće količine konoplje u Bijeljini

Prema zvaničnim podacima, trenutno su evidentirane još 842 prijave koje nisu obuhvaćene današnjom isplatom.

Od tog broja, 215 prijava čeka verifikaciju, 196 je vraćeno na dopunu dokumentacije, dok je 431 prijava registrovana bez daljih koraka u postupku.

cep flasa boca

Savjeti

Zašto sve više ljudi ostavlja plastične flaše na balkonima?

Kako navode administratori sistema, u ovoj grupi se uglavnom radi o zaostalim prijavama iz ranijih godina, kao i o prijavama iz 2026. godine koje su podnesene bez stvarnog pravnog osnova.

