Logo
Large banner

Evo gdje se sutra očekuje snijeg

Izvor:

ATV

05.02.2026

13:34

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na višim planinama će padati snijeg.

U Hercegovini biće vjetrovito uz obilniju kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

илу-биткоин-20102025

Ekonomija

Pao bitkoin, evo kolika mu je vrijednost

Uveče će na zapadu padavine postepeno slabiti i prestati.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha između dva i šest stepeni, na jugu devet, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.

илу-таблете-лијекови-04092025

Zdravlje

Građani BiH najviše novca ostavljaju za ove lijekove

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je pretežno oblačno vrijeme, u većini krajeva sa slabom kišom, u Hercegovini sa lokalno jačim pljuskovima, a na planinama sa snijegom.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno tri, Gacko i Ivan sedlo pet, Bihać šest, Banjaluka, Prijedor i Livno sedam, Zvornik, Trebinje i Han Pijesak osam, Sokolac devet, Mrkonjić Grad 11, Bijeljina, Mostar, Sarajevo i Zenica 12, Doboj 14 i Foča 15 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пацијенти из Србије примиће вакцину против рака до краја године

Srbija

Pacijenti iz Srbije primiće vakcinu protiv raka do kraja godine

1 h

0
Русија има нови услов за мир

Svijet

Rusija ima novi uslov za mir

1 h

1
Кифлице без чекања: Готове прије него што се рерна угрије

Savjeti

Kiflice bez čekanja: Gotove prije nego što se rerna ugrije

1 h

0
Породила се Ина Гардијан

Scena

Porodila se Ina Gardijan

1 h

0

Više iz rubrike

Fond PIO Republike Srpske

Društvo

Od 1. maja ukidanje isplate penzija putem punomoći date Fondu PIO

2 h

0
Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

Društvo

Oglasio se Institut: Poznato da li u Srpskoj ima zaraženih opasnim virusom

4 h

0
Ауто након саобраћајне несреће

Društvo

Ovim danima se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode u Srpskoj

4 h

0
Невен и Матеј (13) из Бањалуке освајају Килиманџаро: Подвиг за Сергеја

Društvo

Neven i Matej (13) iz Banjaluke osvajaju Kilimandžaro: Podvig za Sergeja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner