Evo gdje se sutra očekuje snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na višim planinama će padati snijeg.

U Hercegovini biće vjetrovito uz obilniju kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Uveče će na zapadu padavine postepeno slabiti i prestati.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha između dva i šest stepeni, na jugu devet, a najviša dnevna od sedam do 12 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je pretežno oblačno vrijeme, u većini krajeva sa slabom kišom, u Hercegovini sa lokalno jačim pljuskovima, a na planinama sa snijegom.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno tri, Gacko i Ivan sedlo pet, Bihać šest, Banjaluka, Prijedor i Livno sedam, Zvornik, Trebinje i Han Pijesak osam, Sokolac devet, Mrkonjić Grad 11, Bijeljina, Mostar, Sarajevo i Zenica 12, Doboj 14 i Foča 15 stepeni Celzijusovih.