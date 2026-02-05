Poslodavci se nisu pokazali: Ukinut im porez, a ne daju naknadu radnicima

Uprkos činjenici da je prošle godine u FBiH donesena odluka kojom bi poslodavci mogli radnicima da daju neoporezivu naknadu, malo njih se pokazalo.

Naime, kako je rekao predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović u 2025. godini svega 15 odsto poslodavaca iskoristilo mogućnost da radnicima isplati neoporezivu naknadu.

Ova izjava dolazi nakon što je i za ovu godinu donesena Uredba kojom poslodavci mogu da isplate neoporezivu naknadu radnicima u visini od 300 KM.

“To je minimalan broj i u ovoj godini očekujemo da se naprave značajne promjene kako bi tu naknadu isplaćivalo bar 50 do 60 posto poslodavaca”, naveo je Kurtović.

Istakao je da je Ekonomsko-socijalni savjet usvojio zaključak da u narednom periodu bude potpisan Opšti kolektivni ugovor, te usvojen Zakon o minimalnoj plati kako se to više ne bi definisalo uredbama.

Šta predviđa Uredba

Po Uredbi poslodavci u FBiH će moći isplatiti neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno za mjesece od januara do juna 2026.

Kurtović je poslao poruku poslodavcima koji radnicima isplaćuju minimalnu platu od 1.026 KM. Kazao je da je nakon današnje izmjene otvorena mogućnost da minimalac sada iznosi 1.326 KM.

“I ne samo za minimalnu platu nego i za srednju i višu školu, da mogu dodavati na platu 300 KM, a da ne plaćaju porez i doprinose. To je nešto što je sada otvoreno. Očekujemo detaljne izvještaje na kraju sedmog mjeseca da vidimo jesu li poslodavci ispoštovali”, kazao je Kurtović.

Dodao je da je na sjednici donesen zaključak da se donese Zakon o minimalnoj plati.

“U narednom periodu ćemo kao sindikat uzeti aktivno učešće u ovom pitanju”, zaključio je.