Sanacijom dalekovoda "Papirnica" do stabilnijeg elektrosnabdijevanja užeg centra Kozarske Dubice

"Papirnica", sa koga se električnom energijom napaja uži centar Kozarske Dubice, doprinijeće stabilnijem i kvalitetnijem elektrosnabdijevanju, izjavio je danas načelnik ove opštine Igor Savković.
Savković je danas obišao lokaciju izvođenja radova i naveo da je riječ i investiciji ukupne vrijednosti 350.000 KM.
Osim sanacije dalekovoda, biće uređena i asfaltirana pješačka zona u užem centru Kozarske Dubice, kao i priprema infrastrukture za rezervno napajanje gradskog područja.
"Realizacijom ovog projekta prvenstveno se želi doprinijeti sigurnosti građana, a osim toga i kvalitetnijem snabdijevanju električnom energijom", izjavio je Savković novinarima.
On je napomenuo da dalekovod "Papirnica" predstavlja glavno napajanje Crpne stanice.
"To ovaj projekat, s obzirom na sve izraženije opasnosti od poplava, svrstava među projekte najvišeg prioriteta za našu opštinu", naglasio je Savković.
