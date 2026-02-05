Logo
Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

ATV

05.02.2026

15:02

Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u Vašingtonu gdje će prisustvovati tradicionalnom molitvenom doručku.

Oni će prisustvovati na ovom događaju na poziv administracije predsjednika Donalda Trampa.

Milorad Dodik i Vico Zeljković

Na ovom značajnom događaju, na kojem će američki predsjednik tradicionalno održati govor, biće više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja.

Milorad Dodik na Molitvenom doručku

Prethodno, delegacija Srpske se sastala sa brojim američkim zvaničnicima i ljudima bliskim Trampu.

Tramp na Molitvenom doručku

