Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na tradicionalnom molitvenom doručku, stigao i Tramp

Izvor:
ATV
05.02.2026
15:02
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u Vašingtonu gdje će prisustvovati tradicionalnom molitvenom doručku.
Oni će prisustvovati na ovom događaju na poziv administracije predsjednika Donalda Trampa.
Na ovom značajnom događaju, na kojem će američki predsjednik tradicionalno održati govor, biće više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja.
Prethodno, delegacija Srpske se sastala sa brojim američkim zvaničnicima i ljudima bliskim Trampu.
