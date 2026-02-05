Logo
Stevandić: Je li BiH luda?

05.02.2026

14:38

Ненад Стевандић
Foto: ATV BL

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, osvrćući se na razgovore predsjednika Rusije i Kine, te SAD-a i Kine, kao i razgovore Srpske sa svima u SAD-u, pitao je "Je li BiH luda?" jer među vlastima nema razgovora.

"Juče su razgovarali predsjednici Rusije i Kine, pa odmah predsjednici SAD i Kine. Rusi i Ukrajinci i pored rata povećavaju nivo razgovora. EU otvara dijalog sa Rusijom. Srpska u SAD priča sa svima. A u BiH, između entiteta čak i kad su partneri u vlasti nema razgovora. Jeli BiH luda?", napisao je Stevandić na Iksu.

On je uz to objavio i naslove iz medija koji potvrđuju razgovore svjetskih lidera.

