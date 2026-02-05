Logo
Rusija ima novi uslov za mir

B92

05.02.2026

13:23

1
Русија има нови услов за мир

Rusija smatra međunarodno priznanje Donbasa kao ruske teritorije dijelom potencijalnog "velikog mirovnog sporazuma", objavila je ruska državna novinska agencija TASS.

Prema izvoru bliskom Rusiji, ruska strana smatra da je priznanje Donbasa kao ruske teritorije "od strane svih zemalja" veoma važno.

Украјинска ракета Фламинго

Svijet

Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

Druga runda pregovora između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije počela je 4. februara u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, nakon sastanaka održanih 23. i 24. decembra 2025. godine.

Ukrajinsku delegaciju predvodi Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbjednost i odbranu. U njoj su i Kirilo Budanov, šef predsjedničke kancelarije; David Arahamija, lider parlamentarne frakcije Sluga naroda; Sergij Kislica, zamenik šefa predsjedničke kancelarije; Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba; Oleksandar Bevza, savjetnik predsedničke kancelarije i Vadim Skibicki, zamjenik šefa vojne obavještajne službe.

Američku stranu čine specijalni izaslanik Stiv Vitkof; Džared Kušner (zet predsjednika SAD Donalda Trampa); sekretar vojske Den Driskol; general Aleksus Grinkevič i Džoš Gruenbaum, komesar Federalne službe za nabavke pri Upravi opštih službi.

зеленски стигао у САД

Svijet

Zelenski objavio podatke Kijeva o broju poginulih vojnika

Rusku delegaciju predvodi Igor Kostjukov, šef vojnoobavještajne agencije GRU. U njoj su i Aleksandar Zorin, prvi zamjenik šefa informativne uprave GRU i Kiril Dmitrijev, izaslanik Kremlja.

