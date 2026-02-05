Pismo vlasnika bara nakon smrtonosnog požara u Kran Montani

Vlasnici bara "Konstelasion" u švajcarskom ski centru Kran Montana, u u kome je u novogodišnjoj noći u požaru poginula 41 osoba, Žak i Džesika Moreti, uputili su otvoreno pismo zaposlenima u baru u kome su istakli da su "duboko povrijeđeni" klevetničkim optužbama koje su se o njima proširile.

Otvoreno pismo vlasnika bara zaposlenima

Oni su u pismu, u koje je Frans info imao uvid, izrazili i ogorčenost prema "medijima, koji divljaju i ponekad šire ozbiljne laži bez ikakve kontrole".

Kako su naveli, jedna od tih "laži" ih je posebno uznemirila - da je Džesika Moreti pobjegla sa kasom sa novcem kada je izbio požar, iako su, tvrde Moretijevi, bili tamo, "suočeni sa haosom, prestravljeni ratnim scenama tokom te noći užasa" i dok su pokušavali da pruže pomoć.

"Duboko smo povrijeđeni mnogim klevetničkim tvrdnjama koje se šire. Nastavićemo u potpunosti da sarađujemo i odgovaramo na sva pitanja najbolje što možemo. Nadamo se da će istraga otkriti istinu i imaćemo vjeru u pravdu", navode Moretijevi u pismu.

Istraga u toku i poruka zaposlenima

Dodali su da su zbog istrage koja je u toku bili prisiljeni da se uzdrže od izražavanja duboke empatije sa zaposlenima, kao i da je to za njih bilo veoma teško.

"Ni na trenutak nismo mogli da zamislimo takvu tragediju. Sumnja na zavjeru koja je protiv nas podignuta prisilila nas je da prekinemo sve veze, čineći iskušenje još nepodnošljivijim. Snosimo ovu odgovornost bez ikakvog nastojanja da vas krivimo. Ni na trenutak nismo mogli da zamislimo takvu tragediju", zaključili su oni.

U tragediji koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion" poginula je 41, a povrijeđeno 115 osoba, među kojima je bilo i državljana Srbije, prenosi Tan‌jug.