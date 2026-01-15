Logo
Đoković pobijedio Tijafoa u egzibicionom meču u Melburnu

Tanjug

15.01.2026

09:44

Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobijedio je danas u Melburnu Amerikanca Frensisa Tijafoa 6:3, 6:4 u egzibicionom meču uoči starta Australijan opena.

Meč je trajao 82 minuta, a odigran je na "Rod Lejver areni". Ovaj duel je bio humanitarnog karaktera.

Ranije danas održan je žrijeb za Australijan open, koji počinje u nedjelju, 18. januara. Đoković će u prvom kolu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv španskog tenisera Pedra Martineza.

Đoković je 10 puta u karijeri osvojio Australijan open.

Novak Đoković

Australijan open

