Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

Rodžer Federer vratio se na teniske terene kako bi na Australijan openu odigrao trening-meč sa Kasperom Rudom.

Federer, koji se penzionisao prije tri godine i sada već ima pune 44, bio je gost ovogodišnjeg Australijan opena.

On je imao konferenciju za medije, neke druge aktivnosti za javnosti, biće dio zvanične ceremonije otvaranja, a pored ostalog odigrao je i jedan trening-meč na "Rod Lejver areni".

U pitanju je bio taj-brejk sa Kasperom Rudom, trenutno 13. teniserom sveta, a do skora dugogodišnjim Top 10 igračem, nekada čak i drugim na svijetu.

I 44-godišnji Rodžer Federer je razbio Kaspera Ruda – bilo je 7:2 u taj-brejku, na opšte oduševljenje svih na tribinama, ali i na društvenim mrežama.

(b92)