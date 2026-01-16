Logo
Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

B92

16.01.2026

Foto: Tanjug/AP/Dita Alangkara

Rodžer Federer vratio se na teniske terene kako bi na Australijan openu odigrao trening-meč sa Kasperom Rudom.

Federer, koji se penzionisao prije tri godine i sada već ima pune 44, bio je gost ovogodišnjeg Australijan opena.

On je imao konferenciju za medije, neke druge aktivnosti za javnosti, biće dio zvanične ceremonije otvaranja, a pored ostalog odigrao je i jedan trening-meč na "Rod Lejver areni".

U pitanju je bio taj-brejk sa Kasperom Rudom, trenutno 13. teniserom sveta, a do skora dugogodišnjim Top 10 igračem, nekada čak i drugim na svijetu.

I 44-godišnji Rodžer Federer je razbio Kaspera Ruda – bilo je 7:2 u taj-brejku, na opšte oduševljenje svih na tribinama, ali i na društvenim mrežama.

(b92)

Rodžer Federer

tenis

