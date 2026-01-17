Đoković otkrio šta mu nedostaje da bi srušio Sinera i Alkaraza

Mečevi glavnog žrijeba turnira u Melburnu startuju u noći između subote i nedjelje, dok će Novak svoj meč prvog kola protiv edra Martinesa igrati tek u ponedjeljak u večernjem dijelu programa.

"Srećna Nova godina svima! Sjajno je što sam opet tu. Ovo mi je 21. put, što je nevjerovatno. Još 2005. sam se ovdje prvi put kvalifikovao za slem, igrao uveče na Rod Lejveru sa Safinom, koji je poslije osvojio titulu. Dugo i uspješno putovanje. Uvijek volim da igram u Australiji, ne zovu ga Hepi Slem džabe. Ne uzimam zdravo za gotovo nijednu priliku, nadam se da ću izvući najviše iz sebe", rekao je Đoković na startu konferencije.

Iza njega je duga pauza i dosta vremena za oporavak.

"Završio sam sezonu u prvoj nedjelji novembra, mnogo je prošlo od posljednjeg zvaničnog meča. Uzeo sam više vremena da izgradim opet svoje tijelo i da se spremim. U posljednje dve godine to je bio najveći problem, to i brzina oporavka. Imao sam mali problem fizički koji me je spriječio da idem u Adelejd, ali zasad je ovdje sve super. Uvijek ima nešto u životu tenisera, neki problemčić, ali generalno se jako dobro osjećam", dodao je Đoković.

"Mnogo se priča o 25. Gren slemu..."

Upitan je i da li je ovo konačno trenutak kada će podići po 25. put u karijeri trofej jednog Gren slema.

"Mnogo se priča o 25. slemu, ali više se usredsređujem na ono što sam več postigao, nije ni 24 loš broj. Želim da malo smanjim pritisak na sebe… Uvijek je tu pritisak, ali ne želim da imam niti osjećam taj mentalitet ‘sad ili nikad’. Kao što sam rekao, zahvalan sam na prilici koju imam, pogotovo ovdje gdje sam uzeo deset titula. Prošle godine sam imao sjajnu pobjedu nad Karlosom. Znam da kad sam zdrav i kada složim slagalicu, mogu da pobijedim bilo koga. Da nemam tu vrstu samopouzdanja, ne bih ni pričao sad ovdje s vama. I dalje imam želju. Znam da su Siner i Alkaraz na drugom nivou u odnosu na druge, ali to ne znači da niko drugi nema šansu", smatra Đoković.

Ni ne želi da razmišlja o odlasku u penziju i stvarima zbog kojih bi žalio ako povuče taj potez.

"Ne znam da li bih se saglasio s time. Neki sportisti žale za time što možda nisu ostvarili neki cilj, ali veliki je broj onih sportista, barem onih koje sam ja slušao, koji cijene ono što su uradili. Sve je stvar lične perspektive. Ja sam posljednji koji bi trebalo da se žali, oborio sam manje-više svaki rekord, zahvalan sam tenisu na prilici da živim san, putujem svijetom... Uspjesi su najveći motiv i zvijezda vodilja, ali nije to jedino – interakcija s ljudima, ljubav prema igri, adrenalin kad se izlazi na teren, to je kao droga, mislim da se i mnogi drugi sportisti slažu s time. Često me pitaju kada će da dođe kraj za mene, ali još ne razmišljam o tome, tu sam i takmičim se. Kada mi to sazri u glavi, podijeliću to s vama, i onda možemo da pričamo o oproštajnoj turneji, ali sada sam i dalje broj četiri na svijetu, takmičim se sa najboljima na svijetu, nema potrebe za tom diskusijom", nastavio je Novak.

Za kraj, priznao je da zaostaje za Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom.

"Ne znam šta drugima nedostaje, ali meni nedostaje malo snage u nogama u završnici slemova… Ipak, definitivno dajem sve od sebe, mislim da sam bio dobar izazivač. Izgubio sam tri od četiri polufinala od Sinera i Alkaraza, nema potrebe da ih hvalimo, svi znamo da su dominantna snaga u tenisu i koliko su dobri. Broj četiri sam na svijetu, a nisam usredsređen na to, i to je sjajna stvar, a i važno je zbog žrijeba. Znam da je moj prioritet briga o tijelu. Pokušavam da svaki meč tretiram kao finale, ali i da gradim ’momentum’ i da ne trošim bespotrebno energiju. Nadam se da ću dobiti šansu da igram s njima", zaključuje Novak.