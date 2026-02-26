Ministar Dačić je zbog ovoga u rizičnoj grupi

Upala pluća je akutna infekcija plućnog tkiva kod koje se alveole pune tečnošću ili gnojem, što otežava disanje i razmjenu kiseonika.

Može biti blaga, ali i veoma ozbiljna, naročito kod starijih osoba i hroničnih bolesnika, u koje spada i ministar Ivica Dačić obzirom da boluje od dijabetesa.

Podsetimo, potpredsjednik Vlade Srbije i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić hospitalizovan je juče na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća. Ljekari su mu dijagnostikovali obostranu upalu pluća, zbog čega je Dačić priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom liječenju.

Pomoćnik direktora za pulmologiju dr Spasoje Popević kaže da je Ivica Dačić stabilnije nego juče, ali da je njegovo stanje i dalje teško.

- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumijevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao - rekao je doktor Popević.

Zato je važno, prema riječima stručnjaka, da pratite svoje tijelo i odmah reagujete ukoliko primjetite drugačije simptome, pogotovo kada je reč o upali pluća.

Kada potražiti hitnu pomoć?

Ako osjetite intenzivno otežano disanje, bol u grudima, visoku temperaturu koja ne spada ili pomodrelost usana, odmah se obratite ljekar

Simptomi upale pluća: Pored temperature i kašlja, često se javljaju drhtavica, znojenje, malaksalost, gubitak apetita, a kod starijih osoba i konfuzija.

Vrste upale:

Može biti bakterijska (najčešće Streptococcus pneumoniae), virusna (uključujući kovid-19) ili atipična (sa blažim početkom).

Rizične grupe: Starije osobe od 65 godina, djeca, osobe sa slabim imunitetom i hroničnim bolestima (srce, pluća, dijabetes).

Liječenje: Zavisi od uzročnika. Bakterijska upala zahteva antibiotike, dok je kod virusne fokus na olakšavanju simptoma. Kod težih oblika neophodna je hospitalizacija i kiseonička terapija.

Moguće komplikacije: respiratorna insuficijencija, sepsa, nakupljanje tečnosti u plućnoj maramici, apsces pluća

Koliko traje oporavak:

Blaži oblik: 1–3 nedjelje

Umor može trajati i do 6 nedjelja

Stariji i hronični bolesnici – duži oporavak i bolničko liječenje

