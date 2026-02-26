Kabiri zahvalio Dodiku: Izrael stoji uz svoje dokazane prijatelje

Predsjednik grupe "M.T. Abraham" Amir Gros Kabiri zahvalio je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na podršci i poručio da Izrael stoji uz svoje dokazane prijatelje.

- Sjedinjene Američke Države ostaju stub regionalne stabilnosti. Izrael stoji uz svoje dokazane prijatelje i nastaviće da jača naše zajedničke strateške partnerstva za bezbjednost, otpornost u energetici i prosperitet širom regiona - naveo je Kabiri.

Thank you President @MiloradDodik . The U.S. remains a pillar of regional stability. Israel stands with its proven friends and will keep strengthening our shared strategic partnerships for security, energy resilience, and prosperity across the region. @USEmbassySJJ @netanyahu https://t.co/Z3wZE5EfBc — Amir G. Kabiri (@AMIRGKABIRI) February 26, 2026

Čestitam Amiru Kabiriju na važnom sporazumu koji otvara nove energetske perspektive i donosi stabilnost i razvoj u regionu. Njegov poslovni uspjeh je potvrda vizije, upornosti i ozbiljnog pristupa strateškim projektima, rekao je ranije predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Predsjednik grupe "M.T. Abraham" Amir Gros Kabiri i predsjednik "Atlantik si LNG trejda" Aleksandros Eksarhu potpisali su u Vašingtonu Memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje okvir za dugoročni ugovor o zalihama tečnog prirodnog gasa.

Iz grupe "Abraham" su saopštili da se ovim sporazumom obezbjeđuje stabilna isporuka američkog LNG-a za "Aluminij industriju", podružnicu grupe "M.T. Abraham" i jednog od najvećih proizvođača aluminijuma u Jugoistočnoj Evropi.

LNG isporučivaće kompanija "Venčur global komoditis" putem gasovoda južne gasne interkonekcije, a koristiće se u planiranoj kombinovanoj gasno-parnoj elektrani "Aluminij industrije".