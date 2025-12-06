Logo
Ljekari odstranili tumor težak 3.3 kilograma

06.12.2025

08:05

Љекари одстранили тумор тежак 3.3 килограма

U Zavodu za maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split ovih dana izvedena je zahtjevna višesatna operacija tokom koje je uspješno odstranjen tumor vrata submandibularne pljuvačne žlijezde težak čak 3,3 kilograma.

S obzirom na neuobičajeno velike dimenzije tumora i pritisak na ključne anatomske strukture vrata, zahvat je bio izuzetno izazovan. Uprkos složenim anatomskim, funkcionalnim, ali i estetskim okolnostima, operacija je protekla uspješno i bez komplikacija. Tumor je u potpunosti uklonjen, a defekt nastao uklanjanjem tumora je adekvatno rekonstruisan. Pacijentkinja se izvrsno oporavlja, a svi postoperacioni nalazi su uredni.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

KFOR: Pojačane aktivnosti u podršci bezbjednosti širom KiM

Zahvat je izveo tim maksilofacijalnih hirurga u sastavu doc. dr. sc. Slaven Lupi-Ferandin, dr. sc. Ante Mihovilović i Sanja Kadić, dr. med., uz pomoć sestara instrumentarki Ivne Župić, Antonije Čikeš i Lu Domjanović.

Anesteziološki tim činili su anesteziolozi Sunčica Šuškov, dr. med., i Neven Kuduz, dr. med., i anesteziološka tehničarka Mara Vardić, koji su održavanjem stabilnih uslova tokom operacije omogućili sigurno izvođenje zahvata uprkos kompresiji disajnih struktura tumorom.

Moskva Kremlj

Svijet

Rusija raskida vojne sporazume sa Kanadom, Francuskom i Portugalijom

- Ovaj uspješan zahvat potvrđuje visok nivo stručnosti Zavoda za maksilofacijalnu hirurgiju KBC-a Split i njegovu sposobnost rješavanja izrazito kompleksnih kliničkih slučajeva, istovremeno naglašavajući kontinuirani napredak u uvođenju novih hirurških tehnika i izvođenju sve složenijih zahvata, čime se osigurava vrhunska briga za maksilofacijalne pacijente iz cijele Dalmacije koji, po pitanju ove specijalnosti, gravitiraju Splitu kao središnjem regionalnom referentnom centru - rekao je načelnik Zavoda za maksilofacijalnu hirurgiju Saša Ercegović.

(Sloodna Dalmacija)

