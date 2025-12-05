Uhapšen Slovenac koji je ukrao glavu sa Titovog spomenika

Slovenačka policija pronašla je muškarca koji je u Velenju "skinuo" glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu, a potom je utovario u gepek auta i otišao.

Iz Policijske stanice Celje su za hrvatski portal 24 sata rekli da je krivac 49-godišnji Slovenac koji je na automobilu imao dvije različite hrvatske tablice.

"Noćas je građanin Velenja nazvao Policijsku stanicu i dojavio da je u blizini muzičke škole uočio muškarca kako je u auto marke škoda kodijak tamnije boje, utovara veći metalni predmet, a potom se odvezao u smjeru raskrsnice... Policija je brzo nakon dojave na Cesti Simona Blatnika zaustavila 49-godišnjeg vozača putničkog vozila koje je odgovaralo opisu građanina", rekla je Milena Trbulin, portparolka Policijske stanice Celje i zahvalila građaninu na dojavi.

Navedeno je da su na vozilu bile postavljene dvije različite hrvatske registrarske tablice.

"Kod građanina, s područja Policijske stanice Velenje, u prtljažniku je pronađena glava bronzane skulpture Josipa Broza Tita s Titovog trga u Velenju. Riječ je o bronzanoj skulpturi visokoj više od šest metara. U navedenom slučaju riječ je o za svaku osudu vrijednom činu skrnavljenja kulturne i istorijske baštine", saopšteno je za hrvatski portal.

U toku je, navodi se, prikupljanje informacija u vezi sumnje na počinjenje krivičnog djela oštećenja ili uništenja stvari koje imaju posebnu kulturnu važnost ili prirodnu vrijednost prema članu 219. Krivičnog zakona - 1, kao i utvrđivanje svih ostalih okolnosti navedenog događaja.