Detalji ubistva u Hrvatskoj: Ubijena trudnica, majka troje djece

Agencije

05.12.2025

09:34

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Nakon pucnjave koja se u četvrtak, 4. decembra, u večernjim časovima dogodila u naselju Sitnice u Međimurju, jedna od žrtava, 28-godišnja žena, preminula od zadobijenih povreda.

U napadu 40-godišnjeg muškarca teško je povrijeđena i njena 29-godišnja sestra. Policija i dalje intenzivno traga za počiniocem, saopštila je PU međimurska.

Tešku situaciju u Sitnicama komentarisao je Milorad Mihanović, gradski vijećnik iz redova romske nacionalne manjine u Murskom Središću, koji je bio privatno povezan sa žrtvama, prenosi eMeđimurje.

Хитна помоћ

Region

Žena ranjena u pucnjavi u Međimurju podlegla povredama

"Bila je majka troje djece i trudna"

"Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga se nadvila nad Sitnice", rekao je Mihanović.

"Preminula Vanesa bila je majka troje djece, a kad je upucana bila je i trudna. Svi smo u šoku. Molimo se za sestru da preživi", dodao je vidno potresen.

policija hrvatska

Region

Pucao u nevjenčanu suprugu, pa u njenu sestru: Obje se bore za život

Apel za predaju ilegalnog oružja

Ogorčen i ljut zbog tragedije, Mihanović je uputio snažan apel svim građanima, bez obzira na nacionalnost: "Apeliram na sve - predajte ilegalno oružje! Nemojte se igrati sa svojim i tuđim životima! Čak i ako imate samo jedan metak, predajte ga!"

Policija intenzivno traga za počiniocem, muškarcem iz Piškorovca, koji je nakon pucnjave pobjegao. Kako navode mještani Sitnica, navodno je i ranije imao problema sa zakonom.

