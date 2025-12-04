Logo
Zbog jakog vjetra i snijega zabrane saobraćaja na pojedinim dionicama

SRNA

04.12.2025

20:52

Због јаког вјетра и снијега забране саобраћаја на појединим дионицама
Foto: Pixabay

Zabrane su na pojedinim dionicama puteva u Hrvatskoj zbog jakog vjetra u priobalju, a u Lici zbog snijega.

Zbog jakog vjetra na dionici Rijeka istok - Šmrika zabranjen je saobraćaj za autobuse na sprat, motocikle i automobile sa priključnim vozilom /prva grupa vozila/.

Ротација полиција

Svijet

Pucnjava tokom roštiljanja, dvoje mrtvih

Zbog zimskih uslova na dionici Vaganac-Korenica-Udbina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicama i šlepere s poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme.

Iz Hrvatskog auto-kluba javljaju da su zastoji su na dionicama puteva gdje traju radovi te na gradskim saobraćajnicama, te vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, da ne kreću na put bez zimske opreme i da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja u zonama radova.

Hrvatska

zabranjen saobraćaj

