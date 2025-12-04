Zbog jakog vjetra i snijega zabrane saobraćaja na pojedinim dionicama

Izvor:
04.12.2025
Zabrane su na pojedinim dionicama puteva u Hrvatskoj zbog jakog vjetra u priobalju, a u Lici zbog snijega.
Zbog jakog vjetra na dionici Rijeka istok - Šmrika zabranjen je saobraćaj za autobuse na sprat, motocikle i automobile sa priključnim vozilom /prva grupa vozila/.
Zbog zimskih uslova na dionici Vaganac-Korenica-Udbina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicama i šlepere s poluprikolicama, te vozila bez zimske opreme.
Iz Hrvatskog auto-kluba javljaju da su zastoji su na dionicama puteva gdje traju radovi te na gradskim saobraćajnicama, te vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, da ne kreću na put bez zimske opreme i da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja u zonama radova.
