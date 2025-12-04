Snimak šokirao region: Policajac krvnički tuče čovjeka u marici

s proširio društvenim mrežama vidi se policajac u vozilu kako udara uhapšenog muškarca, dok njegova koleginica i građanin koji im je pomagao zatvaraju vrata vozila.

Na snimku koji se danaKao što se vidi na snimku, uhapšeni je vezan lisicama.

Ekonomija Od ovog mjeseca se može očekivati povećanje plata u Srpskoj

Iz PU splitsko-dalmatinske su potvrdili da je snimak nastao danas u Trilju. Navode da su policajci iz Policijske stanice Sinj, po nalogu Županijskog državnog tužilaštva, radili na dovođenju osumnjičenog.

Policija kaže da je uhapšeni muškarac prvo verbalno, a zatim i fizički napao policajca. To se ne vidi na snimku.

Nakon napada, policijski službenik je upotrijebio silu nad osobom – fizičku snagu i sredstva za vezivanje. Iz PU splitsko-dalmatinske kažu da je tokom privođenja osobe došlo do događaja sa snimka.

Svijet Velike poplave u Gručkoj, bujica nosi sve pred sobom

Oni takođe navode da su obavijestili državno Tužilaštvo o snimku i da sprovode kriminalističko istraživanje.

Kažu da privedeni muškarac nema vidljivih povreda, ali je odveden na ljekarski pregled s obzirom na okolnosti.

"Nakon kriminalističkog istraživanja, obavijestićemo nadležno državno Tužilaštvo o utvrđenim činjenicama i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika", kažu iz policije.