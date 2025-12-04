Logo
Snimak šokirao region: Policajac krvnički tuče čovjeka u marici

Agencije

04.12.2025

19:20

Полицајац туче човјека у марици
Foto: Screenshot / YouTube

s proširio društvenim mrežama vidi se policajac u vozilu kako udara uhapšenog muškarca, dok njegova koleginica i građanin koji im je pomagao zatvaraju vrata vozila.

Na snimku koji se danaKao što se vidi na snimku, uhapšeni je vezan lisicama.

илу-новац-19102025

Ekonomija

Od ovog mjeseca se može očekivati povećanje plata u Srpskoj

Iz PU splitsko-dalmatinske su potvrdili da je snimak nastao danas u Trilju. Navode da su policajci iz Policijske stanice Sinj, po nalogu Županijskog državnog tužilaštva, radili na dovođenju osumnjičenog.

Policija kaže da je uhapšeni muškarac prvo verbalno, a zatim i fizički napao policajca. To se ne vidi na snimku.

Nakon napada, policijski službenik je upotrijebio silu nad osobom – fizičku snagu i sredstva za vezivanje. Iz PU splitsko-dalmatinske kažu da je tokom privođenja osobe došlo do događaja sa snimka.

Грчка-поплаве-04122025

Svijet

Velike poplave u Gručkoj, bujica nosi sve pred sobom

Oni takođe navode da su obavijestili državno Tužilaštvo o snimku i da sprovode kriminalističko istraživanje.

Kažu da privedeni muškarac nema vidljivih povreda, ali je odveden na ljekarski pregled s obzirom na okolnosti.

"Nakon kriminalističkog istraživanja, obavijestićemo nadležno državno Tužilaštvo o utvrđenim činjenicama i provesti postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti policijskog službenika", kažu iz policije.

