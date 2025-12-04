Logo
Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

Tanjug

04.12.2025

16:25

0
Кочани суђење
Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

U Skoplju je danas nastavljeno suđenje optuženima za požar u kočanskoj diskoteci Puls, kada su smrtno stradale 63 pretežno mlade osobe, a oko 200 ih je bilo povrijeđeno.

Optužnicom je obuhvaćeno 37 ljudi, uključujući bivše gradonačelnike i radnike obezbjeđenja.

Bivši gradonačelnici Kočana, Ratko Dimitrovski, Nikolčo Iliev i Ljupčo Papazov, negirali su krivicu, ustvrdivši da lokalna samouprava nije imala nadležnost nad diskotekom, a Ratko Dimitrovski je rekao da je još 2012. godine tražio da se ne izda dozvola za rad objekta.

Odbrana pripadnika obezbjeđenja, uključujući Lazara Zaharijeva iz agencije Rubikon, predstavila je svog branjenika kao heroja koji je spasao preko 70 ljudi, iako je i sam zadobio povrede.

Oni tvrde da nije postojao pisani ugovor o fizičkom obezbjeđenju i da Zaharijev nije bio odgovoran za sistem obezbjeđenja niti za sprečavanje unošenja pirotehnike.

U optužnici napisanoj na 166 stranica navodi se niz sistematskih propusta, neaktivnosti i korupcije, a tragediju opisuju kao predvidljivu katastrofu.

Optuženi građevinski inspektori, Ognjan Georgiev, Ljupčo Stamenkov i Nikolčo Gocev, rekli su da nisu mogli da reaguju bez izvještaja ili naloga za inspekciju.

Suđenje se održava u sudnici skopskog zatvora Idrizovo, kojim predsjedava sudija Dijana Gruevska Ilievska, a sljedeće ročište zakazano je za 10. decembar.

Roditelji žrtava, koji traže pravdu, danas su dočekali optužene transparentom sa fotografijama poginulih i porukom "63 sjenke će vas pratiti - svaki pogled zahtijeva pravdu", prenijeli su skopski mediji.

Kočani požar

