Tuđa njega i pomoć, investicije: Bojić otkrio o čemu je razgovarano u Vladi

Stevan Lulić

04.12.2025

15:58

Мирослав Бојић
Foto: ATV / Branko Jović

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je na konsultacijama u Vladi Srpske o novom budžetu bilo riječi o kapitalnim investicijama u lokalnim zajednicama, ali i drugim pitanjima važnim za građane.

"Dogovorili smo prije svega, kada je u pitanju Zakon o protivpožarnoj zaštiti da tu uradimo određenu preraspodjelu sredstava. Do sad smo imali namjenska sredstva koja smo mogli da koristimo isključivo samo za potrebe, da kažem, ulaganja u profesionalna vatrogasna društva, a sa nekim našim prijedlogom da ta sredstva ako imamo u višku možemo usmjeriti za druge potrebe, poput nabavke sanitetskog vozila ili jačanja policijske stanice kroz nabavku druge opreme", rekao je Bojić, nakon sastanka premijera Save Minića sa predstavnicima Saveza opština i gradova.

On je naglasio da je bilo riječi i o izmjenama, odnosno većoj kontroli kada je u pitanju Zakon o socijalnoj zaštiti.

"Gdje imamo određene probleme, pogotovo kada je u pitanju tuđa njega i pomoć. Smatramo da se mora malo ozbiljnije uraditi revizija svih tih predmeta. I tu smo došli do određenih prijedloga koje će kandidovati Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite", ističe Bojić.

On je naglasio i da je Savez zatražio da se pokušaju iznaći sredstva kada su u pitanju kapitalne investicije prema svim lokalnim zajednicama.

"Da probamo obezbijediti jedan budžet koji može biti razvojni i koji će donijeti ulaganja i u putnu infrastrukturu, elektro mrežu, vodovodnu infrastrukturu i sve ostalo što je bitno građanima u svakodnevnom funkcionisanju", rekao je Bojić.

Miroslav Bojić

Vlada Republike Srpske

budžet

