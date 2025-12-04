Federika Mogerini podnijela ostavku

Federika Mogerini, bivši visoki predstavnik EU za spoljnu politiku, podnijela je ostavku na funkciju rektora Koledž of Jurop nakon što se našla pod istragom zbog sumnji na navodno favorizovanje u programima diplomatske obuke koje je EU finansirala.

"U skladu s najvećom strogošću i korektnošću s kojom sam uvijek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila podnijeti ostavku na mjesto rektora", navela je Mogerini u saopštenju nakon sastanka Izvršnog odbora Koledža održanog danas, prenosi "Euraktiv".

Ova izjava uslijedila je dan nakon što je visoki zvaničnik EU Stefano Sanino saopštio da će se povući krajem decembra, kako je prvo objavio "Euraktiv", nakon što je i on imenovan kao sumnjičeni u istoj istrazi. On je šef Generalne direkcije Evropske komisije za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaliv.

Istraga koju vodi evropski tužilac fokusirana je na jednogodišnji ugovor dodijeljen pomenutom Koledžu u okviru tendera za pokretanje nove akademije za obuku mladih nacionalnih diplomata i službenika EU za buduće uloge u predstavljanju Evrope u inostranstvu.

Tužioci sumnjaju da su 2021–2022. Koledž i diplomatska služba EU mogli sarađivati na nezakonitom usmjeravanju sredstava EU ka projektu, uključujući navodno davanje Koledžu unaprijed informacija o tenderu. Tender je bio formalno otvoren univerzitetima širom Evrope.

Mogerini se i dalje smatra nevinom dok istraga traje.

"Imam puno povjerenje u pravosudni sistem i vjerujem da će se utvrditi ispravnost postupanja Koledža - objavila je Mogerini u saopštenju nakon što je puštena iz pritvora, dodajući da će pružiti 'punu saradnju nadležnim organima'."

Mogerini je obavljala dužnost rektora Koledža od 2020. godine. Takođe je 2022. preuzela ulogu direktora diplomatske akademije — pozicije koju su vlade EU trajno uspostavile 2024. godine i finansirale sa 1,7 miliona evra godišnje.