Jefimijin vez proglašen kulturnim dobrom od izuzetnog značaja

Izvor:

SRNA

04.12.2025

14:52

Јефимијин вез проглашен културним добром од изузетног значаја
Foto: Youtube/@metonimija/screenshot

Vlada Srbije donijela je danas odluke kojima se za kulturna dobra od izuzetnog značaja utvrđuju skulptura sa lokaliteta Lepenski vir "Danubius", muzejski predmet votivna ili dupljajska kolica, kao i vez monahinje Jefimije na pokrovu za mošti kneza Lazara.

Odluka da se "Pohvala knezu Lazaru" utvrdi kao kulturno dobro od izuzetnog značaja, donesena je jer je taj muzejski predmet veoma značajan za kulturni i istorijski razvoj srpskog naroda u srednjem vijeku, posebno u periodu nakon Kosovske bitke, koja je bila jedna od prelomnih tačaka u istoriji Srbije, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Najveći dio pokrova ukrašen je tehnikom zlatoveza, srebrnom pozlaćenom žicom na osnovi od crvene atlas svile, a ispunjen je tekstom izvezenim u 26 redova.

Ovo kulturno dobro predstavlja specifičan spoj djela literarne i primijenjene umjetnosti i pokazuje lirski izraz lične i narodne tragedije oličene u mučeničkoj smrti kneza Lazara.

"Zbog kulturnog, istorijskog i društvenog značaja i izuzetnog doprinosa kreativnom stvaralaštvu u prošlosti i u savremeno doba, a kao jedinstven primer iz vremena u kome je nastalo, ovo originalno delo obeležilo je kulturu i istoriju na razmeđu 14. i 15. veka, zbog čega zaslužuje status kulturnog dobra od izuzetnog značaja", istakli su iz Vlade Srbije.

U saopštenju je navedeno da je skulptura "Danubius" iz šestog milenijuma prije nove ere dobila ovaj status imajući u vidu njenu izuzetnu umjetničku, arheološku i istorijsku vrijednost.

Votivna kolica, to jest čuvena dupljajska kolica, jedan je od najznačajnijih i najpoznatijih predmeta bronzanog doba na prostoru Jugoistočne Evrope, koja prikazuje antropomorfno božanstvo smješteno u trokolici koju vuku tri barske patke, dvije muške i jedna ženska jedinka.

Ova statueta utvrđena je kao kulturno dobro od izuzetnog značaja s obzirom na istorijsku, simboličku i umjetničku vrijednost.

