Ovo je novi predsjednik Matice srpske

SRNA

04.12.2025

11:34

Dušan Krcunović je novi predsjednik Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori.

Krcunović je jednoglasno izabran, saopšteno je iz te institucije srpskog narda u Crnoj Gori.

Krcunović je na toj funkciji naslijedio Jelicu Stojanović, profesoricu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Republika Srpska

Dodik: Unižavanje Matice srpske i vrijeđanje Svetog Save dio opasne ideologije

Na izbornoj sjednici Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori izabran je i novi Upravni odbor.

Matica Srpska

Crna Gora

