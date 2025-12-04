Ovo je novi predsjednik Matice srpske

Izvor:
SRNA
04.12.2025
11:34
Dušan Krcunović je novi predsjednik Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori.
Krcunović je jednoglasno izabran, saopšteno je iz te institucije srpskog narda u Crnoj Gori.
Krcunović je na toj funkciji naslijedio Jelicu Stojanović, profesoricu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.
Na izbornoj sjednici Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori izabran je i novi Upravni odbor.
