Ovo je novi predsjednik Matice srpske

Dušan Krcunović je novi predsjednik Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori.

Krcunović je jednoglasno izabran, saopšteno je iz te institucije srpskog narda u Crnoj Gori.

Krcunović je na toj funkciji naslijedio Jelicu Stojanović, profesoricu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Na izbornoj sjednici Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori izabran je i novi Upravni odbor.