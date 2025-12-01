Logo

Davno izgubljena Rubensova slika prodata za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju

Izvor:

Tanjug

01.12.2025

08:20

Komentari:

0
Давно изгубљена Рубенсова слика продата за 2,3 милиона евра на аукцији у Версају
Foto: Tanjug/AP

Davno izgubljena Rubensova slika prodata za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju.

Davno izgubljena slika baroknog slikara Petera Paula Rubensa, koja je bila skrivena više od četiri vijeka, prodata je danas za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju.

Slika je nedavno pronađena u jednoj privatnoj kući u Parizu, a prikazuje raspeće Isusa Hrista, prenosi AP.

Bila je dio jedne francuske kolekcije i u početku se smatralo da potiče iz jedne od mnogih Rubensovih radionica koje su tada postojale.

Djelo je dugo procjenjivano na ne više od 10.000 evra.

"Odmah sam imao osjećaj u vezi sa ovom slikom i učinio sam sve što sam mogao u pokušaju da utvrdim da je autentična", rekao je aukcionar Žan-Pjer Osenat za AP.

Kako je rekao, na kraju je zvanično potvrđena da je autentična u Rubenijanu - Rubensovskoj komisiji u Antverpenu.

Nils Bitner, stručnjak poznat po svom istraživanju Rubensa, objasnio je pre aukcije da je on često slikao prizore raspeća, ali je rijetko prikazivao "raspetog Hrista kao beživotno tijelo na krstu".

"Ovo je jedina slika koja prikazuje kako krv i voda izlaze iz rane na Hristovom boku i to je nešto što je Rubens naslikao samo jednom", naveo je on.

Aukcijska kuća Osana saopštila je da su autentičnost i poreklo djela potvrđeni nakon naučne analize.

Rečeno je da je mikroskopsko ispitivanje slojeva boje otkrilo ne samo bijele, crne i crvene pigmente u dijelovima koji predstavljaju kožu, već i plave i zelene pigmente, čija je upotreba tipična za Rubensove prikaze ljudske kože.

Stručnjak za umjetnost Erik Turkin rekao je pred punom salom da je slika praktično nestala početkom 1600-ih.

Poznato je da je pripadala francuskom klasičnom slikaru iz 19. vijeka, Vilijamu Bugrou, prije nego što su je naslijedili njegovi potomci.

Podijeli:

Tagovi:

Rubens

Versaj

aukcija

slika

raspeće

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Преминуо чувени британски писац

Kultura

Preminuo čuveni britanski pisac

1 d

0
Викенд мађарског филма у Бањалуци

Kultura

Vikend mađarskog filma u Banjaluci

1 d

0
Ово је тренутно најгледанија серија: Нетфликсу је донијела два милиона нових претплатника

Kultura

Ovo je trenutno najgledanija serija: Netfliksu je donijela dva miliona novih pretplatnika

2 d

0
Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

Kultura

Tragovi rimskog vremena – arheološko nasljeđe banjalučke regije

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

15

04

Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner