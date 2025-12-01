Davno izgubljena Rubensova slika prodata za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju.

Davno izgubljena slika baroknog slikara Petera Paula Rubensa, koja je bila skrivena više od četiri vijeka, prodata je danas za 2,3 miliona evra na aukciji u Versaju.

Slika je nedavno pronađena u jednoj privatnoj kući u Parizu, a prikazuje raspeće Isusa Hrista, prenosi AP.

Bila je dio jedne francuske kolekcije i u početku se smatralo da potiče iz jedne od mnogih Rubensovih radionica koje su tada postojale.

Djelo je dugo procjenjivano na ne više od 10.000 evra.

"Odmah sam imao osjećaj u vezi sa ovom slikom i učinio sam sve što sam mogao u pokušaju da utvrdim da je autentična", rekao je aukcionar Žan-Pjer Osenat za AP.

Kako je rekao, na kraju je zvanično potvrđena da je autentična u Rubenijanu - Rubensovskoj komisiji u Antverpenu.

Nils Bitner, stručnjak poznat po svom istraživanju Rubensa, objasnio je pre aukcije da je on često slikao prizore raspeća, ali je rijetko prikazivao "raspetog Hrista kao beživotno tijelo na krstu".

"Ovo je jedina slika koja prikazuje kako krv i voda izlaze iz rane na Hristovom boku i to je nešto što je Rubens naslikao samo jednom", naveo je on.

Aukcijska kuća Osana saopštila je da su autentičnost i poreklo djela potvrđeni nakon naučne analize.

Rečeno je da je mikroskopsko ispitivanje slojeva boje otkrilo ne samo bijele, crne i crvene pigmente u dijelovima koji predstavljaju kožu, već i plave i zelene pigmente, čija je upotreba tipična za Rubensove prikaze ljudske kože.

Stručnjak za umjetnost Erik Turkin rekao je pred punom salom da je slika praktično nestala početkom 1600-ih.

Poznato je da je pripadala francuskom klasičnom slikaru iz 19. vijeka, Vilijamu Bugrou, prije nego što su je naslijedili njegovi potomci.