Preminuo čuveni britanski pisac

29.11.2025

21:16

Преминуо чувени британски писац
Jedan od najpoznatijih britanskih dramskih pisaca Tom Stoppard preminuo je u 88. godini, saopštili su njegovi agenti.

Dobitnik Oskara i Zlatnog globusa za scenario filma "Shakespeare in Love" mirno je preminuo kod kuće u Dorsetu, okružen porodicom, naveli su oni.

Njegova najpoznatija pozorišna djela su "Rosencrantz and Guildenstern are dead" i ""The Real Thing", a radio je i na filmovima i za televiziju i radio.

Adaptirao je roman Lava Tolstoja "Ana Karenjina" za film 2012. godine, a 2020. je objavio poluautobiografsko djelo "Leopoldstadt", smješteno u jevrejsku četvrt Beča početkom 20. vijeka, za koje je kasnije osvojio nagradu Olivije i četiri Toni nagrade.

Rođen kao Tomas Strausler u Čehoslovačkoj, pobjegao je iz zemlje tokom nacističke okupacije i našao utočište u Velikoj Britaniji. Saznao je kasnije da su svi njegovi djedovi i bake poginuli u nacističkim logorima.

Prije nego što se posvetio pisanju, radio je kao novinar i pozorišni kritičar.

Stopard je tokom karijere osvojio brojne nagrade i počasti, uključujući viteški čin koji mu je dodijelila kraljica Elizabeta Druga 1997. godine.

Njegova djela su poznata po filozofskim i političkim temama, duhovitosti i briljantnoj upotrebi engleskog jezika.

Poznati britanski muzičar Mik Džeger i izdavačka kuća "Faber Buks" odali su počast njegovom intelektu i umjetničkoj ostavštini, ističući da će njegov rad ostati inspiracija generacijama.

Pisac

