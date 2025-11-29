Ovo je trenutno najgledanija serija: Netfliksu je donijela dva miliona novih pretplatnika

Netfliks je objavio novu, petu sezonu serije "Stranger Things", jedne od najgledanijih na platformi. Nova sezona, kao i sve prethodne, oborila je rekorde i srušila platformu prvog dana objavljivanja.

Ovaj uspjeh je došao po ogromnoj cijeni Netfliks je navodno potrošio između 50 i 60 miliona dolara za svaku epizodu, što ovu seriju čini jednom od najskupljih svih vremena.

Netfliksu donijela dva miliona novih pretplatnika

Koliko je “Stranger Things” popularan pokazuje činjenica da je Netfliksu donio dva miliona novih pretplatnika i više od milijardu dolara prihoda od 2020. godine. Pored toga, serija je pokrenula talas nostalgije za 80-im, kako zbog mjesta radnje i pjesama, tako i zbog likova. Među ovim likovima je i Karen Viler, tipična majka iz predgrađa 1980-ih, čija se djeca, bez njenog znanja, bore se sa natprirodnim čudovištima.

Fanovi serije čekaju više od tri godine da se objavi posljednja sezona, a prije premijere postojala je prijetnja da će lična drama jednog od glumaca zasjeniti novu sezonu. U pitanju je Dejvid Harbor, koji je igrao lik Džima Hopera, koji se nedavno razveo od supruge Lili Alen.

Prošlog mjeseca, poznata pjevačica je objavila novi album “West End Girl” u kojem ga je optužila za nevjerstvo, a samo nedjelju dana kasnije pojavile su se tvrdnje da je glumac uznemiravao i zlostavljao svoju mlađu koleginicu Mili Bobi Braun, koja igra Džimovu usvojenu kćerku Jedanaest.

Uprkos glasinama o maltretiranju, Dejvid i Mili su zajedno pozirali na crvenom tepihu u Los Anđelesu za premijeru, sa osmijesima na licima.

Buono je odbila da komentariše skandal, ali jeste govorila o onlajn maltretiranju sa kojim su se suočile njene mlađe koleginice.

Iako je Kara takođe prilično popularna, ona živi relativno bezbrižno, za razliku od mlađe glumačke ekipe – Natali Dajer (Nensi), Fina Volfharda (Majk), Sejdi Sink (Maks), Noa Šnapa (Vil), Kejleba Meklaflina (Lukas), Gejtena Matarace (Dastin) i Mili. Kada je snimanje serije počelo 2015. godine, većina njih još nije bila u tinejdžerskim godinama. Kao rezultat toga, osjećali su pritisak odrastanja u centru pažnje, posebno Mili.

''Mili je bila dijete i niko ne bi trebalo da bude tako tretiran. Sramotno je i odvratno što ljudi nemaju ništa pametnije da rade. Osjećam se zaštitnički prema Mili – i svima njima'', rekla je Buono. Braun je nedavno usvojila dijete sa svojim suprugom Džejkom Bonđovijem, sinom Džona Bon Džovija.

''Mili ima staru dušu i stari mozak. Ona je rođena da bude majka, nevjerovatna je: jedna od najsmirenijih osoba koje poznajem, sa nevjerovatnom radnom etikom. Kažu: ‘Nikada ne radite sa životinjama ili djecom’, ali ja volim da radim sa djecom – a ova djeca rade više od nekih odraslih koje poznajem''', kaže Kara.

Kultura Serija koju je ugasio Dizni+ stiže na Netfliks platformu

Problemi sa začećem

Veliki dio razloga zašto je Buono toliko posvećena svojoj TV porodici je taj što je, kada su snimali prvu sezonu, imala problema sa začećem drugog djeteta.

''Zaista sam željela veliku porodicu, ali sam imala problema sa plodnošću i nekoliko pobačaja tokom serije. Zato mislim da mi je univerzum dao ‘Stranger Things’ da budem okružena svom tom djecom, jer je serija došla u vrijeme kada sam prihvatila da neću imati više djece i osjećala sam se zaista srećno što sam im de fakto majka. Volim da čujem sve o njihovim životima – njihovim hobijima, njihovoj muzici, njihovim brigama'', rekla je glumica.

Tokom 10 godina snimanja serije, glumačka ekipa je postala porodica, tako da im je bilo teško kada su završili snimanje.

''Bilo je mnogo suza, mnogo toga: ‘Ovo je naš posljednji put na ovoj lokaciji’. Osjetili smo prijevremenu tugu zbog kraja. Kada smo pročitali scenario za posljednju epizodu, bilo nam je teško da povjerujemo. Bila sam u posljednjoj sceni, posljednjeg dana snimanja, i nisam mogla da izgovorim ni rečenicu, bila sam toliko emotivna'', rekla je Kara.

Scena Skandal trese seriju "Stranger Things": Mlada glumica optužila starijeg kolegu za zlostavljanje

Iako se Buono pojavljivala u skoro svakoj epizodi od prve sezone, njen lik nije bio uključen u avanture ostalih likova. Međutim, u petoj sezoni pojavljuje se nova Karen, što je oduševilo gledaoce.

Glumica je u intervjuu govorila i o svom odrastanju. Djetinjstvo je provela u Bronksu, u Njujorku. Njen otac je bio mehaničar, a majka je radila nekoliko poslova dok je istovremeno odgajala četvoro djece. Kara se zainteresovala za glumu još kao dijete, a sa 12 godina je počela da izostaje iz škole kako bi išla na audicije. Njeni roditelji nisu znali za to dok Buono nije dobila ulogu u jednoj predstavi. Tada je pozorište pozvalo njene roditelje kako bi mogli da potpišu ugovor, prenosi B92.