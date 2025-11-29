Logo
Large banner

Vikend mađarskog filma u Banjaluci

29.11.2025

20:03

Komentari:

0
Викенд мађарског филма у Бањалуци
Foto: ATV

U Banjaluci je počeo vikend mađarskog filma, u okviru manifestacije "Mađarski dani kulture", koju organizuje mađarska Ambasada u BiH.

Prve večeri u bioskopu Sinepleks prikazana je romantična komedija "Otišla sam trčati", reditelja Gabora Herendija, koja je privukla pažnju ljubitelja evropskog filma.

Sutra, drugog dana manifestacije, publika će moći da pogleda triler "Trezor", u režiji Petara Bergendija, čime se nastavlja dvodnevni program posvećen savremenoj mađarskoj kinematografiji.

Podijeli:

Tag:

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово је тренутно најгледанија серија: Нетфликсу је донијела два милиона нових претплатника

Kultura

Ovo je trenutno najgledanija serija: Netfliksu je donijela dva miliona novih pretplatnika

17 h

0
Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

Kultura

Tragovi rimskog vremena – arheološko nasljeđe banjalučke regije

1 d

0
Познати глумац умро након пада

Kultura

Poznati glumac umro nakon pada

2 d

0
Меколи Калкин промијенио име: Познато како се Кевин из филма "Сам у кући" сада зове

Kultura

Mekoli Kalkin promijenio ime: Poznato kako se Kevin iz filma "Sam u kući" sada zove

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner