Vikend mađarskog filma u Banjaluci

U Banjaluci je počeo vikend mađarskog filma, u okviru manifestacije "Mađarski dani kulture", koju organizuje mađarska Ambasada u BiH.
Prve večeri u bioskopu Sinepleks prikazana je romantična komedija "Otišla sam trčati", reditelja Gabora Herendija, koja je privukla pažnju ljubitelja evropskog filma.
Sutra, drugog dana manifestacije, publika će moći da pogleda triler "Trezor", u režiji Petara Bergendija, čime se nastavlja dvodnevni program posvećen savremenoj mađarskoj kinematografiji.
