Lavrov o sankcijama Rusiji: Za svaku akciju postoji reakcija

Izvor:

Tanjug

20.12.2025

21:53

Komentari:

0
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je izjavio je danas, komentarišući uvođenje sankcija zapadnih zemalja protiv Rusije, da "za svaku akciju postoji reakcija".

"Život je tokom vijekova dokazao da za svaku akciju postoji reakcija", rekao je Lavrov tokom plenarne sjednice ministarskog sastanka Foruma za partnerstvo Rusija-Afrika, prenosi Izvestija.

On je naglasio da Rusija preferira da se fokusira na koordinaciju radnih i efikasnih mehanizama koji će pomoći u obezbjeđivanju trgovinskih i ekonomskih veza i učiniti ih nezavisnim od onih koji "krše sve principe međunarodnog prava" i "pribegavaju ucjenama i pritisku".

Пилот

Svijet

Pilot se zaključao u pilotsku kabinu zbog neisplaćenih zarada

Dan ranije, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta je objavio da su učesnici samita Evropske unije odlučili da produže antiruske sankcije za šest mjeseci.

Prema njegovim riječima, samit EU je odlučio da naloži Evropskoj komisiji da nastavi rad na "reparacionom kreditu" Kijevu koristeći zamrznutu rusku imovinu.

