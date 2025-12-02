Logo
Raspisan konkurs u oblasti književnog stvaralaštva: Za najbolja ostvarenja stimulacije od 4.000 KM

ATV

02.12.2025

10:03

0
Расписан конкурс у области књижевног стваралаштва: За најбоља остварења стимулације од 4.000 КМ
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za dodjelu stimulacija autorima u oblasti književnog stvaralaštva, podijeljenih u tri kategorije stvaralaštva, s ciljem razvoja i unapređenja književne scene u Srpskoj.

Prva kategorija su autori najboljih ostvarenja iz oblasti književnog stvaralaštva za 2023, 2024. i 2025. godinu za knjige proze roman, zbirka priča, zbirke poezije i knjige za djecu i mlade kojima će biti dodijeljeno do pet stimulacija u fiksnom iznosu od 4.000 KM, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Za pisanje novih književnih djela, i to proznih roman, zbirka priča, poezije i djela za djecu i mlade, kao i za književno prevođenje, i to proze roman, zbirka priča, poezije i djela za djecu i mlade dodijeliće se do osam stimulacija u fiksnom iznosu od 3.000 KM.

Pravo prijavljivanja na javni konkurs imaju fizička lica, književnici i književni prevodioci, državljani Republike Srpske i BiH sa prebivalištem u Srpskoj, upisani u registar umjetnika, koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture.

Vrednovanje prijava vršiće stručna komisija u skladu sa opštim i posebnim kriterijumima preciziranim ovim javnim konkurskom za svaku od kategorija književnog stvaralštva koje su predmet konkursa.

Javni konkurs dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.rs na stranici Ministarstva prosvjete i kulture, a ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u Nezavisnim novinama, odnosno do 29. decembra.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

stimulacija

konkurs

književnost

