Otvoren most u Karakaju za teretni saobraćaj, a zatvoren u Šepku zbog rekonstrukcije

Most preko Drine na graničnom prelazu Karakaj, koji povezuje BiH i Srbiju, od jutros je ponovo otvoren za sva vozila, uključujući i teretna, dok je most u Šepku zatvoren zbog rekonstrukcije.

Most je, zbog oštećenja, bio zatvoren od 8. aprila prošle godine, a nakon rekonstrukcije od skoro 20 mjeseci vraćen je u punu funkciju.

U vrijeme izvođenja radova saobraćaj se preko mosta na prelazu Karakaj odvijao naizmjenično za vozila nosivosti do pet tona.

Prema izvođaču radova, sanacija mosta Karakaj uključivala je niz važnih radova kako bi se obezbijedila njegova stabilnost i bezbjednost, a prvenstveno se odnosila na ojačavanje stubova mosta do vrha naglavne grede, čime su dodatno ojačani nosivi stubovi i poboljšana njihova otpornost na dinamičke uticaje usljed teškog saobraćajnog opterećenja.

Radovi su se, između ostalog, odnosili i na rušenje postojećih i izradu novih širih pješačkih staza i ivičnih vijenaca, kako bi se obezbijedila sigurnost pješaka, te izradu nove kolovozne konstrukcije mosta, koja je projektovana da izdrži savremena opterećenja i da bude dugotrajnija.

Zamijenjena je stara ograda mosta novom, čime je pružena bolja zaštita i bezbjednost za sve korisnike mosta, a postavljen je i novi sistem uličnih svjetiljki koji će poboljšati vidljivost i bezbjednost i vozača i pješaka tokom noći.

Ukupna dužina mosta iznosi 322 metra, a širina 10,6 metara. Most je izgrađen 1972. godine i do sada na njemu nije bilo nikakve rekonstrukcije ni sanacije.

Na mostu u Šepku saobraćaj je danas zatvoren za teretni saobraćaj.