Logo
Large banner

Otvoren most u Karakaju za teretni saobraćaj, a zatvoren u Šepku zbog rekonstrukcije

Izvor:

SRNA

02.12.2025

08:34

Komentari:

0
Отворен мост у Каракају за теретни саобраћај, а затворен у Шепку због реконструкције
Foto: Srna

Most preko Drine na graničnom prelazu Karakaj, koji povezuje BiH i Srbiju, od jutros je ponovo otvoren za sva vozila, uključujući i teretna, dok je most u Šepku zatvoren zbog rekonstrukcije.

Most je, zbog oštećenja, bio zatvoren od 8. aprila prošle godine, a nakon rekonstrukcije od skoro 20 mjeseci vraćen je u punu funkciju.

U vrijeme izvođenja radova saobraćaj se preko mosta na prelazu Karakaj odvijao naizmjenično za vozila nosivosti do pet tona.

Prema izvođaču radova, sanacija mosta Karakaj uključivala je niz važnih radova kako bi se obezbijedila njegova stabilnost i bezbjednost, a prvenstveno se odnosila na ojačavanje stubova mosta do vrha naglavne grede, čime su dodatno ojačani nosivi stubovi i poboljšana njihova otpornost na dinamičke uticaje usljed teškog saobraćajnog opterećenja.

Radovi su se, između ostalog, odnosili i na rušenje postojećih i izradu novih širih pješačkih staza i ivičnih vijenaca, kako bi se obezbijedila sigurnost pješaka, te izradu nove kolovozne konstrukcije mosta, koja je projektovana da izdrži savremena opterećenja i da bude dugotrajnija.

Zamijenjena je stara ograda mosta novom, čime je pružena bolja zaštita i bezbjednost za sve korisnike mosta, a postavljen je i novi sistem uličnih svjetiljki koji će poboljšati vidljivost i bezbjednost i vozača i pješaka tokom noći.

Ukupna dužina mosta iznosi 322 metra, a širina 10,6 metara. Most je izgrađen 1972. godine i do sada na njemu nije bilo nikakve rekonstrukcije ni sanacije.

Na mostu u Šepku saobraćaj je danas zatvoren za teretni saobraćaj.

Podijeli:

Tagovi:

Karakaj

most

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Jahorina Planina Skijanje

Društvo

Na Jahorini počinje ski-sezona: Danas za sve posjetioce besplatno skijanje

7 h

0
Отац Предраг Поповић објаснио шта значи ако вам се поквари света водица

Društvo

Otac Predrag Popović objasnio šta znači ako vam se pokvari sveta vodica

7 h

0
Гријање на дрва или пелет: Шта се ове зиме више исплати?

Društvo

Grijanje na drva ili pelet: Šta se ove zime više isplati?

7 h

0
Магла сунце

Društvo

Vozite oprezno! Magla na dionicama uz rijeke, i na dijelovima gdje su učestali odroni

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

29

Dodik: Nakon sramnog skandiranja u Skenderiji nameće se pitanje kako su to doživjeli Srbi angažovani u KS BiH

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner