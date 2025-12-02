Na Jahorini počinje ski-sezona: Danas za sve posjetioce besplatno skijanje

Na Jahorini danas počinje ski-sezona uz besplatno skijanje za sve posjetioce, saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Povodom svečanog otvaranja zimske sezone, na platou Poljice novinarima će se obratiti predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Nedeljko Elek, trener Smučarskog kluba "Jahorina" Vlado Lučić, te načelnici Pala i Trnova Dejan Kojić i Miroslav Bjelica.

Društvo Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini!

U funkciji će biti gondola "Poljice", staze jedan i jedan B, kao i dječiji ski-poligon "Poljice".

Iz Olimpijskog centra "Jahorina" naveli su da su tehničke i operativne pripreme završene, te da spremno ulaze u novu skijašku sezonu, prenosi RTRS.