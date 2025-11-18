Logo
Large banner

Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

18.11.2025

07:46

Komentari:

0
Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u višim područjima i na planinama.

Kamere jutros pokazuju tanki bijeli prekrivač na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -4; Sokolac 0; Tuzla 1; Bugojno, Doboj, Gradačac, Jajce, Sarajevo 2; Banja Luka, Bijeljina, Livno, Prijedor, Sanski Most, Zenica 3; Bihać, Drvar, Srebrenica 4; Mostar, Trebinje 13;

Планина, снијег

Svijet

Stiže ledeni haos, arktički talas prijeti Evropi

Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, na jugu od 10 do 15 °C.

Dnevna temperatura vazduha oko 4 °C, oblačno vrijeme sa kišom, koja može prelaziti u susnježicu ili snijeg, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Jahorina

Bjelašnica

Vlašić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стиже захлађење и снијег, температура ће пасти за 15 степени!

Društvo

Stiže zahlađenje i snijeg, temperatura će pasti za 15 stepeni!

2 d

0
Ово није снијег: Страшно невријеме донијело "библијске" призоре

Svijet

Ovo nije snijeg: Strašno nevrijeme donijelo "biblijske" prizore

2 d

0
Први снијег пао у Москви са мјесец дана закашњења

Svijet

Prvi snijeg pao u Moskvi sa mjesec dana zakašnjenja

2 d

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Društvo

Meteorolozi najavili "bućkuriš od vremena": Evo gdje će biti snijega

3 d

0

Više iz rubrike

Млада из Херцеговине и младожења из Мексика приредили шоу на свадби

Društvo

Mlada iz Hercegovine i mladoženja iz Meksika priredili šou na svadbi

11 h

0
Крсна слава црква православље

Društvo

Da li je Aranđelovdan ove godine posna ili mrsna slava?

11 h

0
Припрема меса за зиму: Важна контрола на присуство трихинеле

Društvo

Priprema mesa za zimu: Važna kontrola na prisustvo trihinele

12 h

0
Вјетар већ за неколико сати доноси нежељену метео појаву

Društvo

Vjetar već za nekoliko sati donosi neželjenu meteo pojavu

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

52

Bejbi bum: U Srpskoj rođena 31 beba

07

46

Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

07

42

Ultimatum Zelenskom zbog korupcije

07

33

Počinje retrogradni Merkur u Strijelcu: Ovaj znak će se suočiti sa posebnim izazovima

07

33

Tramp šalje Nacionalnu gardu u Los Anđeles?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner