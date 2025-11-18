Pao snijeg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću

18.11.2025
Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u višim područjima i na planinama.
Kamere jutros pokazuju tanki bijeli prekrivač na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću.
Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -4; Sokolac 0; Tuzla 1; Bugojno, Doboj, Gradačac, Jajce, Sarajevo 2; Banja Luka, Bijeljina, Livno, Prijedor, Sanski Most, Zenica 3; Bihać, Drvar, Srebrenica 4; Mostar, Trebinje 13;
Stiže ledeni haos, arktički talas prijeti Evropi
Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, na jugu od 10 do 15 °C.
Dnevna temperatura vazduha oko 4 °C, oblačno vrijeme sa kišom, koja može prelaziti u susnježicu ili snijeg, prenosi Kliks.
