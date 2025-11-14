Meteorolozi najavili "bućkuriš od vremena": Evo gdje će biti snijega

Meteorolozi iz BiH najavili su za naredne dane "bućkuriš od vremena", odnosno česte smjene toplo-hladno, a za utorak čak i snijeg, uglavnom na planini.

"Za vikend (15. i 16. novembar) umjereno do pretežno oblačno i toplo vrijeme za ovo doba godine. Uz više oblačnosti rijetko gdje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južni, u nedjelju lokalno jaki udari juga. Dnevna temperatura za vikend 12 do 18, lokalno do 21 °C. Jutra još uvijek većinom prohladna i hladna uz lokalno mraz i maglu", napisali su na stranici BHMeteo.ba.

Vrijeme za ponedjeljak

Kako su dodali, u ponedjeljak, 17. novembra, očekuje se vjetrovito, pretežno oblačno, toplo i nestabilno vrijeme.

"Tokom dana lokalno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar većinom umjeren do na udare jak južni, na planinama uz olujne udare. Toplo uz dnevnu temperaturu 14 do 20, lokalno do 23 °C. Kako će doći do jačanja jugozapadnih visinskih strujanja, za vikend i u ponedjeljak će do nas stići i čestice saharskog pijeska i prašine uz zamućenje neba iznad naših krajeva", ističu oni.

Zahlađenje u utorak

"U ponedjeljak kasno navečer i tokom noći na utorak (18. novembar) se očekuje prodor hladne fronte sa sjevera koja će donijeti kišu svim krajevima uz osjetan pad temperature. Kiša će od jutarnjih sati utorka padom temperature na planinama prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježna granica bi se do utorka navečer mogla spustiti do nekih 600/700 metara nadmorske visine u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, prema trenutnim prognozama", stoji u prognozi, prenose Nezavisne.

Kako su dodali, zahlađenje će se najmanje osjetiti na jugu BiH.

"Od noći na srijedu (19. novembar) i u srijedu zatopljenje i okretanje vjetra na južni smjer. Tokom srijede zadržalo bi se pretežno oblačno vrijeme uz lokalno kišu. Snijeg koji bi pao tokom utorka bi se tako od srijede brzo topio usljed zatopljenja", objašnjavaju meteorolozi.