Logo
Large banner

Ova država zaposlenim ženama nudi plaćeno bolovanje za ''one dane'' u mjesecu

14.11.2025

16:56

Komentari:

0
Ова држава запосленим женама нуди плаћено боловање за ''оне дане'' у мјесецу

Ova država je dom nekih od najvećih svjetskih IT kompanija, a postala je prva u Indiji koja nudi plaćeno bolovanje za menstruaciju svim ženama zaposlenim s punim radnim vremenom.

Indijska savezna država Karnataka postala je prva u Indiji koja je svim ženama zaposlenim s punim radnim vremenom ponudila plaćeno bolovanje zbog menstruacije.

Prema novoj politici, žene starosti od 18 do 52 godine koje rade u vladinim i privatnim kompanijama mogu uzeti jedan dan neprenosivog bolovanja svakog mjeseca zbog menstruacije. Za korištenje odsustva nije potrebno ljekarsko uvjerenje, izvještava BBC.

Politika pokriva 350.000 do 400.000 redovno zaposlenih žena, ali isključuje mnogo veću grupu žena zaposlenih kao kućne radnice ili koje rade na privremenim ili kratkoročnim ugovorima, poput radnica na platformama, kojih se procjenjuje na šest miliona.

Болови стомак менструација

Zdravlje

Kako ublažiti anksioznost tokom menstrualnog ciklusa?

Stručnjaci smatraju da bi politika u vezi s pravom na bolovanje zbog menstruacije trebala biti proširena i na takozvani neformalni sektor.

Međutim, politika Karnatake se i dalje smatra značajnom jer je prva koja uključuje privatni sektor i primjenjuje se na radnice bez obzira na vrstu zaposlenja ili ugovora. Ministar rada Karnatake, Santosh Lad, rekao je za BBC da je to “jedna od najprogresivnijih politika za žene” koju je uvela vlada te južnoindijske države.

Međutim, neke žene vjeruju da će tu politiku biti teško provesti. Menstruacija je i dalje tabu u mnogim dijelovima Indije, a ženama je često zabranjen pristup hramovima ili su izolovane kod kuće kao “nečiste” tokom menstruacije.

Болови стомак менструација

Zdravlje

Kako gazirana pića djeluju na menstrualne bolove

Ideja bolovanja tokom menstruacije nije nova. Neke zemlje, poput Japana, Južne Koreje i Indonezije to već dozvoljavaju. Španija je 2023. godine odobrila zakon koji dozvoljava plaćeno bolovanje ženama koje pate od jakih menstrualnih bolova. Time je postala prva zemlja u Evropi s takvim zakonodavstvom.

Neke indijske države takođe nude ograničeno bolovanje. Bihar i Odisha dozvoljavaju dva dana odsustva mjesečno za žene državne službenice, dok Kerala to omogućava studenticama na državnim univerzitetima i institucijama za industrijsku obuku, prenosi N1.

Podijeli:

Tagovi:

menstruacija

bolovanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли сте чули за менструалну прехладу? Ово су њени симптоми

Zdravlje

Da li ste čuli za menstrualnu prehladu? Ovo su njeni simptomi

4 mj

0
Овај витамин помаже приликом болних менструација

Zdravlje

Ovaj vitamin pomaže prilikom bolnih menstruacija

5 mj

0
Црна Гора би могла увести менструално одсуство

Region

Crna Gora bi mogla uvesti menstrualno odsustvo

5 mj

0
У тампонима пронађена супстанца која изазива рак и Паркинсонову болест

Zdravlje

U tamponima pronađena supstanca koja izaziva rak i Parkinsonovu bolest

5 mj

0

Više iz rubrike

Огласили се из полиције: Ово никако немојте да радите!

Društvo

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

4 h

0
Сутра сунчано уз пораст наоблачења

Društvo

Sutra sunčano uz porast naoblačenja

6 h

0
БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

Društvo

BiH uvodi tri nova pravila za registraciju i vozačke dozvole

10 h

0
Црква крст православље вјера

Društvo

Danas obavezno izgovorite ovu molitvu za zdravlje

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

12

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 90. kolu?

20

09

Vjernici slave Đurđic: Prema narodnom vjerovanju na ovaj praznik nam stiže zima

20

08

Usijanje: Tačka pucanja

20

00

Poznato ko je poginuo u padu aviona kod Subotice

19

59

Ženu udarilo vozilo na pješačkom prelazu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner