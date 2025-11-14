Ova država zaposlenim ženama nudi plaćeno bolovanje za ''one dane'' u mjesecu

Ova država je dom nekih od najvećih svjetskih IT kompanija, a postala je prva u Indiji koja nudi plaćeno bolovanje za menstruaciju svim ženama zaposlenim s punim radnim vremenom.

Indijska savezna država Karnataka postala je prva u Indiji koja je svim ženama zaposlenim s punim radnim vremenom ponudila plaćeno bolovanje zbog menstruacije.

Prema novoj politici, žene starosti od 18 do 52 godine koje rade u vladinim i privatnim kompanijama mogu uzeti jedan dan neprenosivog bolovanja svakog mjeseca zbog menstruacije. Za korištenje odsustva nije potrebno ljekarsko uvjerenje, izvještava BBC.

Politika pokriva 350.000 do 400.000 redovno zaposlenih žena, ali isključuje mnogo veću grupu žena zaposlenih kao kućne radnice ili koje rade na privremenim ili kratkoročnim ugovorima, poput radnica na platformama, kojih se procjenjuje na šest miliona.

Stručnjaci smatraju da bi politika u vezi s pravom na bolovanje zbog menstruacije trebala biti proširena i na takozvani neformalni sektor.

Međutim, politika Karnatake se i dalje smatra značajnom jer je prva koja uključuje privatni sektor i primjenjuje se na radnice bez obzira na vrstu zaposlenja ili ugovora. Ministar rada Karnatake, Santosh Lad, rekao je za BBC da je to “jedna od najprogresivnijih politika za žene” koju je uvela vlada te južnoindijske države.

Međutim, neke žene vjeruju da će tu politiku biti teško provesti. Menstruacija je i dalje tabu u mnogim dijelovima Indije, a ženama je često zabranjen pristup hramovima ili su izolovane kod kuće kao “nečiste” tokom menstruacije.

Ideja bolovanja tokom menstruacije nije nova. Neke zemlje, poput Japana, Južne Koreje i Indonezije to već dozvoljavaju. Španija je 2023. godine odobrila zakon koji dozvoljava plaćeno bolovanje ženama koje pate od jakih menstrualnih bolova. Time je postala prva zemlja u Evropi s takvim zakonodavstvom.

Neke indijske države takođe nude ograničeno bolovanje. Bihar i Odisha dozvoljavaju dva dana odsustva mjesečno za žene državne službenice, dok Kerala to omogućava studenticama na državnim univerzitetima i institucijama za industrijsku obuku, prenosi N1.